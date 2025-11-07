07 Kasım 2025, Cuma

Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son halini paylaştı! "Arka Sokaklar'a geri dön"

'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Murat Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Geçmişte meslektaşı Gamze Özçelik ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren ünlü oyuncu, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Pektaş'ı uzun bir aradan sonra gören hayranları 'Arka Sokaklar'a geri dön' şeklinde yorumlar yağdırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.11.2025 16:39
Survivor 2025 şampiyonu olarak adını geniş kitlelere duyuran Pektaş, yarışmadaki başarısının ardından oyunculuk kariyerine yönelmişti.

Şimdilerde 46 yaşında olan oyuncu, "Arka Sokaklar" dizisinde canlandırdığı "Komiser Murat" karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu.

Bir dönem magazin dünyasının da gözde isimleri arasında yer alan ünlü isim, 2008-2011 yılları arasında da Gamze Özçelik ile evli kalmıştı. Çiftin, Murathan isminde bir evladı dünyaya gelmişti.

Uzun süredir sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmayan oyuncu, bu sessizliğini sonunda bozdu.

Instagram hesabında bir video yayınlayan oyuncu, son haliyle kısa sürede gündem oldu.

Pektaş o paylaşıma ise AN'ları ANI'lara dönüştürdüğümüz herkese teşekkür ederim...iyi ki var olmuşsunuz ... Hayat aynasının her yansımasında içimizde bir yerde yankısı var...yeter ki farkedelim... notunu düştü.

İŞTE SON HALİ

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan videoya takipçilerinden "Hiç değişmemişsin", "Arka Sokaklar'a geri dön abi" ve "Yıllar sana yaramış" gibi yorumlar yağdı.