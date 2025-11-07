07 Kasım 2025, Cuma
Gamze Özçelik'in eski eşi Uğur Pektaş son halini paylaştı! "Arka Sokaklar'a geri dön"
'Arka Sokaklar' dizisinde canlandırdığı 'Murat Komiser' karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, sosyal medyadaki sessizliğini bozdu. Geçmişte meslektaşı Gamze Özçelik ile yaptığı evlilikle adından söz ettiren ünlü oyuncu, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Pektaş'ı uzun bir aradan sonra gören hayranları 'Arka Sokaklar'a geri dön' şeklinde yorumlar yağdırdı.
Giriş Tarihi: 07.11.2025 16:39