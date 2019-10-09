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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son haline bakın! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...

Gamze Özçelik Afrika'da Türk bayrağını yaptığı yardımlarla gururla taşırken, özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 18:36
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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son haline bakın! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son haline bakın! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...

İŞTE BAŞTA UĞUR PEKTAŞ OLMAK ÜZERE ÜNLÜ İSİMLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Aydan Burhan

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son haline bakın! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...

Ömer Dönmez

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son haline bakın! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...

Ergun Köknar

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Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son haline bakın! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...

Kayhan Yıldızoğlu