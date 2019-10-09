Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son haline bakın! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...

Gamze Özçelik Afrika'da Türk bayrağını yaptığı yardımlarla gururla taşırken, özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncu Gamze Özçelik son dönemlerde adından sıklıkla söz ettiriyor. 36 yaşındaki oyuncu, Instagram paylaşımları ile çok konuşuluyor. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Ekranlardan elini eteğini çeken Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte Uğur Pektaş'ın son hali...