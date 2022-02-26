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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! İşte Murathan'ın son hali...

Bir dönemin en popüler oyuncularından olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, dizi setinde tanışıp evlenmiş, kısa süre sonra oğulları Murathan dünyayag gelişmişti. Diziden ayrılmalarının ardından kendilerine çok farklı hayatlar kuran ikili, 2011 yılında boşanmalarının ardından sanat dünyasından ellerini çekti. Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren çift, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çiftin oğulları Murathan Pektaş'ın son hali merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Gamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...

Giriş Tarihi: 26.02.2022 16:44
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu olay oldu! İşte Murathan’ın son hali...

Arka Sokaklar dizisinden ayrılmalarının ardından sanat dünyasından ellerini çeken Gamze Özçelik yardım elçisi oldu, Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Bir süredir iki oyuncu da gözlerden uzak yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyada gündem olmaya devam etti. Çiftin oğlu Murathan ise merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği AGamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu olay oldu! İşte Murathan’ın son hali...

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu olay oldu! İşte Murathan’ın son hali...
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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu olay oldu! İşte Murathan’ın son hali...

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN'IN KIZI SU

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Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş’ın oğlu olay oldu! İşte Murathan’ın son hali...