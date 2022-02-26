Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu olay oldu! İşte Murathan'ın son hali...

Bir dönemin en popüler oyuncularından olan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş, dizi setinde tanışıp evlenmiş, kısa süre sonra oğulları Murathan dünyayag gelişmişti. Diziden ayrılmalarının ardından kendilerine çok farklı hayatlar kuran ikili, 2011 yılında boşanmalarının ardından sanat dünyasından ellerini çekti. Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardım elçisi olurken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren çift, yeniden sosyal medyada gündem oldu. Çiftin oğulları Murathan Pektaş'ın son hali merak konusu oldu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Gamze Özçelik veUğur Pektaş'ın oğlu Murat'ın fotoğrafları dikkat çekti. İşte Murathan...