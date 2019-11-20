Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinde bir dönem boy gösteren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Güzel oyuncu yaptığı yardım faaliyetleri ile adından söz ettirirken Uğur Pektaş da değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Uğur Pektaş'ın yeni bir yarışma programında yer alacağı iddiası ise hayranlarını heyecanlandırdı.