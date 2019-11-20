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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinde bir dönem boy gösteren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Güzel oyuncu yaptığı yardım faaliyetleri ile adından söz ettirirken Uğur Pektaş da değişimiyle hayranlarını şaşırtıyor. Uğur Pektaş'ın yeni bir yarışma programında yer alacağı iddiası ise hayranlarını heyecanlandırdı.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 14:21 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 14:26
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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş sosyal medyayı salladı!

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Gamze Özçelik yaptığı yardım faaliyeleriyle adından söz ettirirken, Uğur Pektaş'ın yeni bir yarışma programında tekrar ekranlara geleceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı.

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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş sosyal medyayı salladı!

Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimi.

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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş sosyal medyayı salladı!

Aydan Burhan

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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş sosyal medyayı salladı!

Ömer Dönmez

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Gamze Özçelik ve eşi Uğur Pektaş sosyal medyayı salladı!

Ergun Köknar