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Gamze Özçelik su kuyuları açtığı Sudan'a erzak da götürdü! Dünya onu konuşuyor

Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Sudan'a yardıma koştu. Afrika ülkelerini tek tek gezen Gamze Özçelik, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesine de gitti. Ekibi ile birlikte selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yapan Gamze Özçelik, Türkiye'nin gündemine oturdu. Başarılı oyunculuk dönemi sonrası kendini Türkiye'nin iylik elçisi olarak bulan Gamze Özçelik, Afrika'yı adeta karış karış geziyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 17:06
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Gamze Özçelik su kuyuları açtığı Sudan'a erzak da götürdü! Dünya onu konuşuyor

Afrika'nın birçok susuz yerinde su kuyuları açan Gamze Özçelik önderliğindeki Umuda Koşanlar Derneği şimdi de Sudan'a gitti. Daha önce Sudan'da su kuyuları için de çalışma yapan ekip, bu kez selden etkilenen bölgelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

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Gamze Özçelik su kuyuları açtığı Sudan'a erzak da götürdü! Dünya onu konuşuyor

Gamze Özçelik, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesinde, selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.

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Gamze Özçelik su kuyuları açtığı Sudan'a erzak da götürdü! Dünya onu konuşuyor

Milyonların gönlünü fetheden Gamze Özçelik'in Sudan ve Afrika'nın farklı kentlerinden görüntüleri dikkat çekti.

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Gamze Özçelik su kuyuları açtığı Sudan'a erzak da götürdü! Dünya onu konuşuyor

İşte Gamze Özçelik'in Afrika'da yardım yaptığı yerlerden görüntüler...

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Gamze Özçelik su kuyuları açtığı Sudan'a erzak da götürdü! Dünya onu konuşuyor