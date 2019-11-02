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Gamze Özçelik su kuyuları açtığı Sudan'a erzak da götürdü! Dünya onu konuşuyor
Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle Sudan'a yardıma koştu. Afrika ülkelerini tek tek gezen Gamze Özçelik, Sudan'ın Beyaz Nil Eyaleti'ndeki el-Şakik bölgesine de gitti. Ekibi ile birlikte selden etkilenen ailelere erzak ve battaniye yardımı yapan Gamze Özçelik, Türkiye'nin gündemine oturdu. Başarılı oyunculuk dönemi sonrası kendini Türkiye'nin iylik elçisi olarak bulan Gamze Özçelik, Afrika'yı adeta karış karış geziyor.
Giriş Tarihi: 02.11.2019 17:01 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 17:06
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