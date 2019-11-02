Gamze Özçelik su kuyuları açtığı Sudan'a erzak da götürdü! Dünya onu konuşuyor

Afrika'nın birçok susuz yerinde su kuyuları açan Gamze Özçelik önderliğindeki Umuda Koşanlar Derneği şimdi de Sudan'a gitti. Daha önce Sudan'da su kuyuları için de çalışma yapan ekip, bu kez selden etkilenen bölgelere erzak ve battaniye yardımı yaptı.