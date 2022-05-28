Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu son haliyle olay oldu! Annesinin kopyası 👨‍👩‍👦

Arka Sokaklar setinde tanışan ve 2008 yılında nikah masasına oturan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın 2011 yılında yollarını ayırdı. Bu evliliklerinden bir çocukları olan ikili, boşanmanın ardından sanat dünyasından elini eteğini çekti. Çocuklarının son hali ise gündem oldu. Gözlerden uzak büyüyen Murathan'ın annesine olan benzerliği dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...