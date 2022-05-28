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Haberler Galeri Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu son haliyle olay oldu! Annesinin kopyası 👨‍👩‍👦

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu son haliyle olay oldu! Annesinin kopyası 👨‍👩‍👦

Arka Sokaklar setinde tanışan ve 2008 yılında nikah masasına oturan Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın 2011 yılında yollarını ayırdı. Bu evliliklerinden bir çocukları olan ikili, boşanmanın ardından sanat dünyasından elini eteğini çekti. Çocuklarının son hali ise gündem oldu. Gözlerden uzak büyüyen Murathan'ın annesine olan benzerliği dikkat çekti. İşte Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan...

Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:42
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Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu son haliyle olay oldu! Annesinin kopyası 👨‍👩‍👦

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu, görenler, "Annesinin tıpkısı" yorumları yaptı.

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Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu son haliyle olay oldu! Annesinin kopyası 👨‍👩‍👦

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.

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Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu son haliyle olay oldu! Annesinin kopyası 👨‍👩‍👦

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye yardım organizasyonları yapan Gamze Özçelik, takdir toplamaya devam ediyor.

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Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu son haliyle olay oldu! Annesinin kopyası 👨‍👩‍👦

Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu.

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Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş’ın oğlu son haliyle olay oldu! Annesinin kopyası 👨‍👩‍👦

Şimdilerde 12 yaşında olan Murathan'ın annesine olan benzerliği dikkat çekti.