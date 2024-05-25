Gaddar'ın Ekber'i Erdal Özyağcılar'ın memleketi bakın neresiymiş! Kimse tahmin edemedi

Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı, Yılanların Öcü, Bizimkiler, Yabancı Damat, Elveda Rumeli gibi birçok projede yer alan Erdal Özyağcılar'ın hayatı merak konusu oluyor. Oyuncu eşi Güzin Özyağcılar ile mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan usta oyuncunun memleketini duyanlar şaştı kaldı. Erdal Özyağcılar bakın aslen nereli çıktı.