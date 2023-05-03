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Haberler Galeri Fransız askısı sonrası Seda Sayan’a benzetilmişti! Berksan’ın son hali çok şaşırttı

Fransız askısı sonrası Seda Sayan’a benzetilmişti! Berksan’ın son hali çok şaşırttı

Çilek şarkısı ile büyük çıkış yakalayan Berksan bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Geçtiğimiz yıl yaptırdığı Fransız askısı estetiği sonrası Seda Sayan'a benzetilen popçu uzun süre sonra ilk kez görüldü. Ünlü şarkıcı Berksan'ın son halini görenler çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 03.05.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 12:51
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Fransız askısı sonrası Seda Sayan’a benzetilmişti! Berksan’ın son hali çok şaşırttı

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Berksan kısa süre önce yaptırdığı estetikle gündem olmuştu.

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Fransız askısı sonrası Seda Sayan’a benzetilmişti! Berksan’ın son hali çok şaşırttı

Birçok ünlü gibi Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren popçu sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Berksan o dönem sosyal medya kullanıcıları tarafından Seda Sayan'a benzetilmişti.

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Fransız askısı sonrası Seda Sayan’a benzetilmişti! Berksan’ın son hali çok şaşırttı

Uzun süre sonra yeni bir şarkıya geri dönen popçunun son hali pes dedirtti.

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Fransız askısı sonrası Seda Sayan’a benzetilmişti! Berksan’ın son hali çok şaşırttı

İşte Berksan ve ünlü isimlerin yaşadığı büyük değişim...

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Fransız askısı sonrası Seda Sayan’a benzetilmişti! Berksan’ın son hali çok şaşırttı

Berksan