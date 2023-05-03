03 Mayıs 2023, Çarşamba
Fransız askısı sonrası Seda Sayan’a benzetilmişti! Berksan’ın son hali çok şaşırttı
Çilek şarkısı ile büyük çıkış yakalayan Berksan bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Geçtiğimiz yıl yaptırdığı Fransız askısı estetiği sonrası Seda Sayan'a benzetilen popçu uzun süre sonra ilk kez görüldü. Ünlü şarkıcı Berksan'ın son halini görenler çok şaşırdı.
Giriş Tarihi: 03.05.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 12:51
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