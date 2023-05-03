Fransız askısı sonrası Seda Sayan’a benzetilmişti! Berksan’ın son hali çok şaşırttı

Çilek şarkısı ile büyük çıkış yakalayan Berksan bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Geçtiğimiz yıl yaptırdığı Fransız askısı estetiği sonrası Seda Sayan'a benzetilen popçu uzun süre sonra ilk kez görüldü. Ünlü şarkıcı Berksan'ın son halini görenler çok şaşırdı.