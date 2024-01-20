Filtreyi abartıp takipçileriyle paylaştı! 15 kilo veren Büşra Pekin son haliyle şaşırttı! "Yaptırdığım tek işlem..."

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, son dönemde sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik işlemleriyle de dikkat çekiyor. Pekin, son olarak sosyal medyadan paylaştığı filtreli fotoğraflarıyla gündeme geldi. Takipçilerine ise ilginç bir uyarıda bulundu. İşte Büşra Pekin'in son paylaşımı...