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Filtreyi abartıp takipçileriyle paylaştı! 15 kilo veren Büşra Pekin son haliyle şaşırttı! "Yaptırdığım tek işlem..."

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, son dönemde sadece kariyeriyle değil, aynı zamanda verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik işlemleriyle de dikkat çekiyor. Pekin, son olarak sosyal medyadan paylaştığı filtreli fotoğraflarıyla gündeme geldi. Takipçilerine ise ilginç bir uyarıda bulundu. İşte Büşra Pekin'in son paylaşımı...

Giriş Tarihi: 20.01.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 09:52
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Filtreyi abartıp takipçileriyle paylaştı! 15 kilo veren Büşra Pekin son haliyle şaşırttı! Yaptırdığım tek işlem...

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, "Havuçlu anne" rolüyle tanındığı "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla adını duyurduktan sonra yıllar içindeki değişimiyle gündemde kalmaya devam ediyor. Sık sık estetik işlemleri ve farklı tarzlardaki paylaşımlarıyla dikkat çeken Pekin, son olarak 834 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla gündeme geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Filtreyi abartıp takipçileriyle paylaştı! 15 kilo veren Büşra Pekin son haliyle şaşırttı! Yaptırdığım tek işlem...

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, gerek verdiği kilolar gerekse geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Eski halinden eser kalmayan oyuncu, değişimini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

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Filtreyi abartıp takipçileriyle paylaştı! 15 kilo veren Büşra Pekin son haliyle şaşırttı! Yaptırdığım tek işlem...

Pekin'in estetik müdahaleleri ve kilo kaybı, geniş bir izleyici kitlesi tarafından merak konusu olmuş durumda.

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Filtreyi abartıp takipçileriyle paylaştı! 15 kilo veren Büşra Pekin son haliyle şaşırttı! Yaptırdığım tek işlem...

Günde 3 öğün yediği belirten, Büşra Pekin, kilo verme sürecinde en önemli etkenlerden birinin spor yapmak olduğunu söylemişti.

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Filtreyi abartıp takipçileriyle paylaştı! 15 kilo veren Büşra Pekin son haliyle şaşırttı! Yaptırdığım tek işlem...

Diyet ve sporla 15 kilo veren Büşra Pekin'in yanaklarına yaptırdığı işlem ise, bazı takipçilerinin gözünden kaçmamıştı.