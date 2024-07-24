Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'nun ilk eşi bakın kimmiş! Meğer kimsenin bilmediği oğlu...

Yeşilçam'ın usta sanatçıları Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu, kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştı. Birçok film ve dizi projesinde yer alan İnanoğlu, anne-babasının yolundan giderek oyuncu olmaya karar verdi. Yönetmenliğini babası Türker İnanoğlu'nun üstlendiği 'Yumurcak' filminde annesi Filiz Akın ile birlikte kamera karşısına geçmişti. Başarılı oyuncu, uzun zamandır Arka Sokaklar dizisinde Engin karakterine hayat veriyor. İlker İnanoğlu ile ilgili şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. İşte ağızları açık bırakan o gerçek ve tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 24.07.2024 16:14 Güncelleme: 24.07.2024 16:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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