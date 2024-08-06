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Haberler Galeri Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızı Melissa Vargas'ı hiç böyle görmediniz! Annesine benzerliği dikkat çekti! Çocukluk hali...

Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızı Melissa Vargas'ı hiç böyle görmediniz! Annesine benzerliği dikkat çekti! Çocukluk hali...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas, sergilediği performansla tarihi galibiyetin mimarı oldu. Milli sporcularımızın sergilediği üstün performans, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle Melissa Vargas'ın hayatı hakkında araştırma yapanlar annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını görünce şaştı kaldı. İşte Melissa Vargas'ın annesi...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:22
Filenin Sultanları’nın parlayan yıldızı Melissa Vargas’ı hiç böyle görmediniz! Annesine benzerliği dikkat çekti! Çocukluk hali...

Paris 2024 Olimpiyatları'nın çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'i 3-2 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Filenin Sultanları, bu muhteşem galibiyetle tüm Türkiye'ye gurur dolu anlar yaşattı.

Filenin Sultanları’nın parlayan yıldızı Melissa Vargas’ı hiç böyle görmediniz! Annesine benzerliği dikkat çekti! Çocukluk hali...

Maçın yıldızı ise hiç kuşkusuz pasör çaprazı Melissa Vargas oldu. Vargas, karşılaşmada 42 sayı birden alarak tarihi bir performans sergiledi.

Filenin Sultanları’nın parlayan yıldızı Melissa Vargas’ı hiç böyle görmediniz! Annesine benzerliği dikkat çekti! Çocukluk hali...

Her maçta adından söz ettiren Vargas'ın hayatı hakkında detaylar merak konusu oluyor. Birçok kişi, Melissa Vargas'ın Malatyalı olduğunu düşünse de gerçek kökeni biraz daha farklı.

Filenin Sultanları’nın parlayan yıldızı Melissa Vargas’ı hiç böyle görmediniz! Annesine benzerliği dikkat çekti! Çocukluk hali...

MELİSSA VARGAS ASLEN NERELİ?

Melissa Vargas, voleybol dünyasında adından söz ettiren bir isim. Aslında Küba doğumlu olan Vargas, 16 Ekim 1999'da Küba'nın Cienfuegos şehrinde dünyaya geldi.

Küba'da voleybola başlayan Vargas, 12 yaşında Küba Milli Takımı'nda oynamaya başladı. 2016 yılında Çekya'da bir sezon geçirdikten sonra 2018'den itibaren Fenerbahçe Opet'te forma giymeye başladı.

2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen Vargas, böylece Türk Kadın Milli Voleybol Takımı'nda da yer alabiliyor. Şu anda hem Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda hem de Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Voleybolseverler, onun bu başarı dolu yolculuğunu merakla takip ediyor.

Filenin Sultanları’nın parlayan yıldızı Melissa Vargas’ı hiç böyle görmediniz! Annesine benzerliği dikkat çekti! Çocukluk hali...

Öte yandan Melisa Vargas'ın hayatını araştıranlar çocukluk halini görünce şaşırıyor. Vargas özellikle annesine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukluk fotoğrafları...