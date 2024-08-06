Filenin Sultanları’nın parlayan yıldızı Melissa Vargas’ı hiç böyle görmediniz! Annesine benzerliği dikkat çekti! Çocukluk hali...

MELİSSA VARGAS ASLEN NERELİ?

Melissa Vargas, voleybol dünyasında adından söz ettiren bir isim. Aslında Küba doğumlu olan Vargas, 16 Ekim 1999'da Küba'nın Cienfuegos şehrinde dünyaya geldi.

Küba'da voleybola başlayan Vargas, 12 yaşında Küba Milli Takımı'nda oynamaya başladı. 2016 yılında Çekya'da bir sezon geçirdikten sonra 2018'den itibaren Fenerbahçe Opet'te forma giymeye başladı.

2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen Vargas, böylece Türk Kadın Milli Voleybol Takımı'nda da yer alabiliyor. Şu anda hem Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda hem de Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı olarak görev yapıyor. Voleybolseverler, onun bu başarı dolu yolculuğunu merakla takip ediyor.