06 Ağustos 2024, Salı
Filenin Sultanları'nın parlayan yıldızı Melissa Vargas'ı hiç böyle görmediniz! Annesine benzerliği dikkat çekti! Çocukluk hali...
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas, sergilediği performansla tarihi galibiyetin mimarı oldu. Milli sporcularımızın sergilediği üstün performans, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle Melissa Vargas'ın hayatı hakkında araştırma yapanlar annesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını görünce şaştı kaldı. İşte Melissa Vargas'ın annesi...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 16:22