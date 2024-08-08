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Haberler Galeri Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşi bakın ne iş yapıyor! 12 yıl önce evlendiler! Soyadındaki detay...

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşi bakın ne iş yapıyor! 12 yıl önce evlendiler! Soyadındaki detay...

Filenin Sultanlarının kaptanı Eda Erdem, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sevilen kaptanı Erdem'in kiminle evli olduğu merak konusu oldu. 37 yaşındaki başarılı sporcunun eşinin ismini duyanlar ise şaşırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Eda Erdem evli mi, kiminle evli?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Eda Erdem'in eşi hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:35
Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşi bakın ne iş yapıyor! 12 yıl önce evlendiler! Soyadındaki detay...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihindeki en önemli başarılarından birine imza atarak olimpiyatlarda yarı finale yükseldi. Bu akşam İtalya ile karşılaşacak olan takımımız, voleybolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Takımın sevilen kaptanı Eda Erdem, spor hayatındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.

Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşi bakın ne iş yapıyor! 12 yıl önce evlendiler! Soyadındaki detay...

Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in 13 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi bakın kim çıktı. Eda Erdem Dündar, tam 13 yıl önce Erdem Dündar ile nikah masasına oturdu.

Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşi bakın ne iş yapıyor! 12 yıl önce evlendiler! Soyadındaki detay...

2011 yılında Erdem Dündar ile dünyaevine giren Erdem, formasında hem kızlık soyadını hem eşinin adını taşıyor. Dündar'ın denizcilikle uğraştığı biliniyor.

Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşi bakın ne iş yapıyor! 12 yıl önce evlendiler! Soyadındaki detay...

İşte Eda Erdem'in eşi Erdem Dündar

Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşi bakın ne iş yapıyor! 12 yıl önce evlendiler! Soyadındaki detay...

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