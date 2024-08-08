08 Ağustos 2024, Perşembe
Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'in eşi bakın ne iş yapıyor! 12 yıl önce evlendiler! Soyadındaki detay...
Filenin Sultanlarının kaptanı Eda Erdem, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sevilen kaptanı Erdem'in kiminle evli olduğu merak konusu oldu. 37 yaşındaki başarılı sporcunun eşinin ismini duyanlar ise şaşırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Eda Erdem evli mi, kiminle evli?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Eda Erdem'in eşi hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:35