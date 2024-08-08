Filenin Sultanları’nın kaptanı Eda Erdem’in eşi bakın ne iş yapıyor! 12 yıl önce evlendiler! Soyadındaki detay...

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihindeki en önemli başarılarından birine imza atarak olimpiyatlarda yarı finale yükseldi. Bu akşam İtalya ile karşılaşacak olan takımımız, voleybolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Takımın sevilen kaptanı Eda Erdem, spor hayatındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor.