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Haberler Galeri Filenin Sultanları bakın nereliymiş! İlkin Aydın, Hande Baladın, Eda Erdem'in memleketi meğerse...

Filenin Sultanları bakın nereliymiş! İlkin Aydın, Hande Baladın, Eda Erdem'in memleketi meğerse...

'Filenin Sultanları' hemşehriniz çıkabilir. Memleketlerini duyan şaşırıyor. Paris 2024'te ülkemizi tarihinde ilk kez yarı finale yükselten A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, üstün performanslarıyla tarihe imza attı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren milli sporcularımızın özellikle memleketleri merak konusu oldu. Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın bakın aslen nereliymiş. İşte Filenin Sultanları'nın memleketleri...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:08
Filenin Sultanları bakın nereliymiş! İlkin Aydın, Hande Baladın, Eda Erdem’in memleketi meğerse...

Filenin Sultanları ise grup aşamasında Dominik Cumhuriyeti ve Hollanda karşısında kazanırken çeyrek finalde ise Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Brezilya - ABD ve Türkiye - İtalya finale yükselmek için mücadele edecek. Türkiye ve İtalya arasındaki yarı final mücadelesi Paris'te bulunan South Paris Arena'da bu akşam saat 21.00'de oynanacak. Sahadaki performanslarıyla hayran bırakan milli sporcularımızın memleketleri de merak konusu oldu.

Filenin Sultanları bakın nereliymiş! İlkin Aydın, Hande Baladın, Eda Erdem’in memleketi meğerse...

ASLI KALAÇ

13 Aralık 1995, İstanbul

Filenin Sultanları bakın nereliymiş! İlkin Aydın, Hande Baladın, Eda Erdem’in memleketi meğerse...

BEYZA ARICI

27 Temmuz 1995, İzmir

Filenin Sultanları bakın nereliymiş! İlkin Aydın, Hande Baladın, Eda Erdem’in memleketi meğerse...

CANSU ÖZBAY

17 Ekim 1996, İzmir

Filenin Sultanları bakın nereliymiş! İlkin Aydın, Hande Baladın, Eda Erdem’in memleketi meğerse...

DERYA CEBECİOĞLU

24 Ekim 2000, Mersin