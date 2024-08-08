08 Ağustos 2024, Perşembe
Filenin Sultanları bakın nereliymiş! İlkin Aydın, Hande Baladın, Eda Erdem'in memleketi meğerse...
'Filenin Sultanları' hemşehriniz çıkabilir. Memleketlerini duyan şaşırıyor. Paris 2024'te ülkemizi tarihinde ilk kez yarı finale yükselten A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, üstün performanslarıyla tarihe imza attı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren milli sporcularımızın özellikle memleketleri merak konusu oldu. Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve Hande Baladın bakın aslen nereliymiş. İşte Filenin Sultanları'nın memleketleri...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:08