Filenin Sultanları bakın nereliymiş! İlkin Aydın, Hande Baladın, Eda Erdem’in memleketi meğerse...

Filenin Sultanları ise grup aşamasında Dominik Cumhuriyeti ve Hollanda karşısında kazanırken çeyrek finalde ise Çin'i 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Brezilya - ABD ve Türkiye - İtalya finale yükselmek için mücadele edecek. Türkiye ve İtalya arasındaki yarı final mücadelesi Paris'te bulunan South Paris Arena'da bu akşam saat 21.00'de oynanacak. Sahadaki performanslarıyla hayran bırakan milli sporcularımızın memleketleri de merak konusu oldu.