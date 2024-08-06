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Haberler Galeri Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! 'Çok güzeller' Ablasının izinden gidiyor...

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! 'Çok güzeller' Ablasının izinden gidiyor...

Kadın Voleybol takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, Filenin Sultanları, rakibi Çin'i 3-2 devirerek yarı finale yükseldi. Diğer yandan dizindeki sakatlık nedeniyle dikkat çeken Güneş'in hayatı merak merak konusu oldu. Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:17
Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! ’Çok güzeller’ Ablasının izinden gidiyor...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi. Maç boyunca her iki takım da üstünlük sağlamak için büyük bir mücadele gösterdi.

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! ’Çok güzeller’ Ablasının izinden gidiyor...

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in hayatı da merak konusu oldu. Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Güneş bu sefer de kardeşleriyle gündem oldu.

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! ’Çok güzeller’ Ablasının izinden gidiyor...

Kkardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! ’Çok güzeller’ Ablasının izinden gidiyor...

25 yaşındaki Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! ’Çok güzeller’ Ablasının izinden gidiyor...

Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor.