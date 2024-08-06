06 Ağustos 2024, Salı
Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşlerine bakın! 'Çok güzeller' Ablasının izinden gidiyor...
Kadın Voleybol takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Çin ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, Filenin Sultanları, rakibi Çin'i 3-2 devirerek yarı finale yükseldi. Diğer yandan dizindeki sakatlık nedeniyle dikkat çeken Güneş'in hayatı merak merak konusu oldu. Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle hayran bıraktı.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 13:28 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:17