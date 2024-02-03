Filenin Sultanı Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'e bakın! Benzerlikleri olay oldu! "Ablasının ikizi gibi"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Milli Takım'daki başarılarıyla adından söz ettiren güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri...