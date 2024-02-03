03 Şubat 2024, Cumartesi
Filenin Sultanı Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'e bakın! Benzerlikleri olay oldu! "Ablasının ikizi gibi"
A Milli Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem başarısıyla hem özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak kardeşleriyle karesini yayınlayan Güneş'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Özellikle kardeşi İrem Güneş, ablasına benzerliğiyle dikkat çekti. İşte, Zehra Güneş'in izinden giden İrem Güneş...
Giriş Tarihi: 03.02.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 15:06
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