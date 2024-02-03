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Filenin Sultanı Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'e bakın! Benzerlikleri olay oldu! "Ablasının ikizi gibi"

A Milli Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem başarısıyla hem özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak kardeşleriyle karesini yayınlayan Güneş'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. Özellikle kardeşi İrem Güneş, ablasına benzerliğiyle dikkat çekti. İşte, Zehra Güneş'in izinden giden İrem Güneş...

Giriş Tarihi: 03.02.2024 15:02 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 15:06
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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşi İrem Güneş’e bakın! Benzerlikleri olay oldu! Ablasının ikizi gibi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Milli Takım'daki başarılarıyla adından söz ettiren güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte Zehra Güneş'in kardeşleri...

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşi İrem Güneş’e bakın! Benzerlikleri olay oldu! Ablasının ikizi gibi

A Milli Kadın Voleybol takımı ve Vakıfbank'taki performansıyla sahaların yıldızı haline gelen Zehra Güneş, sosyal medyanın da gözdesi oldu.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşi İrem Güneş’e bakın! Benzerlikleri olay oldu! Ablasının ikizi gibi

Paylaştığı fotoğraflarla beğeni yağmuruna tutulan Güneş, bu kez kardeşleriyle gündem oldu.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşi İrem Güneş’e bakın! Benzerlikleri olay oldu! Ablasının ikizi gibi

Paylaşımına "Kan bağı sevgiyle birleşti" notunu düşerken takipçilerinden "Gerçekten hepsi kardeş mi?", "Çok güzeller", "Erkek olan abisi mi?" yorumları geldi.

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Filenin Sultanı Zehra Güneş’in kız kardeşi İrem Güneş’e bakın! Benzerlikleri olay oldu! Ablasının ikizi gibi

Kendisi gibi voleybolcu olan kardeşlerini görenler benzerlikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.