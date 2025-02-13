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Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesi ve sevenleri 40. gün mevlidi için bir araya geldi. Ancak, aile içindeki miras kavgası nedeniyle mevlitler iki farklı camide okutuldu. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır, Eyüp Sultan Camii'nde bir araya gelirken, Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ve diğer yakınları ise başka bir camide toplandı. Mevlit sonrası ayakta durmakta zorlanan Tuğçe Tayfur, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:49
Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

Arabeskin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde yaşamını yitirdi. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan sanatçının ölümünün üzerinden 40 gün geçti.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

Ferdi Tayfur için 4 farklı noktada mevlit okutuldu. Tayfur'un memleketi Adana'da, uzun yıllardır yaşadığı Marmaris'te ve ailesi tarafından İstanbul'da mevlit okutuldu

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

İSTANBUL'DA İKİ FARKLI MEVLİT

Ferdi Tayfur'un iki çocuğu Tuğçe Tayfur ile Timur Turanbayburt, Eyüp Sultan Camii'nde bir mevlit programı düzenlerken, yeğenleri ise Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okuttu.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA

2. Sayfa'nın haberine göre; mevlit çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur Aydın, babasının yeğenleri tarafından düzenlenen mevlit programıyla ilgili "Babam için her yerde dualar okutulsun. Bence bunda bir mahsur yok" dedi.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

Konuşmakta zorlandığı görülen Tuğçe Tayfur "Bugün sadece dua" diyerek diğer tüm soruları yanıtsız bıraktı.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

Necla Nazır da mevlit sonrası "Nurlarda yatsın, bunun dışında söylenecek hiçbir şeyimiz yok" şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN BABA"

Tuğçe Tayfur, mevlit sonrasında da bir paylaşım yaptı ve "Bugün 40'ıncı gün. Babamı dualarla andık. Bu yağmura rağmen çocuklarıyla yanımızda olan, yaşlısı, genci, tüm sevenlerine ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yattığın yer incitmesin, nurlarda yat baba" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Ferdi Tayfur için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde mevlit okutan yeğeni Şirin Gözalıcı ise "Ailesi olarak duamızı yaptık, hayranları da yalnız bırakmadı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz, dualarınızı esirgemeyin" dedi.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

Usta ismin çocukları tarafından düzenlenen mevlit programına da değinen Gözalıcı, "Ne güzel, her yerde dualarla anılıyor. Ne kadar değerli bir insanmış ki iki farklı yerde mevlit okutulmuş" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

ŞİRİN GÖZALICI'YA MİRAS SORUSU!

Şirin Gözalıcı'ya bir muhabir "Mirasını da size bıraktı" deyince Gözalıcı soruları cevaplamadı ve ters bakışları ile yanıt vermedi. Gözalıcı'nın bu tepkisi kısa sürede gündem oldu.