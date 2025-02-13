Ferdi Tayfur’un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur’dan açıklama geldi

"YATTIĞIN YER İNCİTMESİN BABA"

Tuğçe Tayfur, mevlit sonrasında da bir paylaşım yaptı ve "Bugün 40'ıncı gün. Babamı dualarla andık. Bu yağmura rağmen çocuklarıyla yanımızda olan, yaşlısı, genci, tüm sevenlerine ve dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Yattığın yer incitmesin, nurlarda yat baba" ifadelerini kullandı.