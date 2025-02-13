13 Şubat 2025, Perşembe
Ferdi Tayfur'un 40 mevlidi okutuldu! Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından ailesi ve sevenleri 40. gün mevlidi için bir araya geldi. Ancak, aile içindeki miras kavgası nedeniyle mevlitler iki farklı camide okutuldu. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve annesi Necla Nazır, Eyüp Sultan Camii'nde bir araya gelirken, Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı ve diğer yakınları ise başka bir camide toplandı. Mevlit sonrası ayakta durmakta zorlanan Tuğçe Tayfur, yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 10:49