Fenerbahçeli yöneticinin zor anları! Milyoner'de tarihe geçen an

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Geceye damga vuran olay ise Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu'nun yarışmaya telefon jokeri olarak katılması ve süreyi hesaplayamarak yanıt verememesi oldu. İşte sosyal medyanın konuştuğu o anlar ve Milyoner'in yeni bölümünde yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 24.05.2021 01:58 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 01:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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