25 Kasım 2022, Cuma
Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den samimi açıklamalar! "Dostane ayrılmadık ama..."
Turne dönüşü Amasya'da kaza yapan tiyatroculardan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş yaşamını yitirmişti. Tolga Güleryüz'ün eski eşi olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, ölüm haberinin peşinden yaptığı "Seni affettim" paylaşımıyla adından söz ettirdi. Gülmez, yaşamını yitiren eski eşi Tolga Güleryüz ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 09:24
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