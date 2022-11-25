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Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den samimi açıklamalar! "Dostane ayrılmadık ama..."

Turne dönüşü Amasya'da kaza yapan tiyatroculardan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş yaşamını yitirmişti. Tolga Güleryüz'ün eski eşi olduğu ortaya çıkan ünlü oyuncu Zeynep Gülmez, ölüm haberinin peşinden yaptığı "Seni affettim" paylaşımıyla adından söz ettirdi. Gülmez, yaşamını yitiren eski eşi Tolga Güleryüz ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 09:24
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Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den samimi açıklamalar! Dostane ayrılmadık ama...

Baş Belası isimli tiyatro oyunu ekibi turne dönüşü Amasya'da feci bir trafik kazası yaşamıştı. Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten'in yaralandığı kazada Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu'nun vefatı herkesi yıktı.

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Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den samimi açıklamalar! Dostane ayrılmadık ama...

"BEN SENİ AFETTİM, AFFET BENİ"

Kaza sonrası Tolga Güleryüz'ün eski eşinin oyuncu Zeynep Gülmez olduğu ortaya çıktı. Gülmez eski kocası hakkında paylaşım yaparak "Ben seni afettim, affet beni" dedi. Bu paylaşım kafa karıştırdı. Gülmez, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu.

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Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den samimi açıklamalar! Dostane ayrılmadık ama...

"BANA ÜZÜLÜRÜM DİYE HABER VEREMEMİŞLER"

Feci kazanın ardından "Şok yaşadım, duyunca inanamadım diyen eski eş; "Biz tiyatrocuların hayatının gerçeği bu. Dışarıdan kolay para kazanıyoruz gibi görünüyor ama gerçek bu değil. Zorlu koşullarda işimizi yapmaya çalışıyoruz. Gece olmuş kaza, arkadaşlarım bana üzülürüm diye haber verememişler. Sabah kuzenim arayıp söyleyince öğrendim" dedi.

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Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den samimi açıklamalar! Dostane ayrılmadık ama...

"DOSTANE AYRILMADIK AMA..."

Tolga Güleryüz'ün eski eşi ayrıca "Tolga ile çok sık görüşmüyorduk ayrıldıktan sonra. En son bir yıl önce görüşmüştük. Dostane ayrılmadık ama düşman da değildik. Biz anlaşamadık, ayrıldık ama insan olarak çok seviyordum Tolga'yı" yorumunda bulundu.

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Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den samimi açıklamalar! Dostane ayrılmadık ama...

"NELER YAŞADIĞIMIZI BİZ BİLİYORUZ"

Mesajının yanlış anlaşıldığını söyleyen oyuncu "Tolga ile 2 yıl evli kaldık. Neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Mesajımın içeriği çarpıtıldı ama sadece ona yazdığım bir mesajdı. Tolga ile helalleştim o mesajı atarak.