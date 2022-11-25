Feci kazada can veren Tolga Güleryüz’ün eski eşi Zeynep Gülmez’den samimi açıklamalar! "Dostane ayrılmadık ama..."

"DOSTANE AYRILMADIK AMA..."

Tolga Güleryüz'ün eski eşi ayrıca "Tolga ile çok sık görüşmüyorduk ayrıldıktan sonra. En son bir yıl önce görüşmüştük. Dostane ayrılmadık ama düşman da değildik. Biz anlaşamadık, ayrıldık ama insan olarak çok seviyordum Tolga'yı" yorumunda bulundu.