Fatih Ürek'in filtreli fotoğrafı alay konusu oldu! Siz bir de estetiksiz halini görün! "Liseli Fatih olmuşsun"

57 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek, yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem oluyor. Dansları, şarkıları ve katıldığı programlardaki açıklamalarıyla da sürekli dikkat çeken Ürek, son olarak, sosyal medyadan yayınladığı bir paylaşımla alay konusu oldu. Bu paylaşımın yanı sıra Ürek'in estetiksiz hali de merak konusu oldu. İşte Fatih Ürek'in dillere düşen filtreli paylaşımı...