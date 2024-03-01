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Fatih Ürek'in filtreli fotoğrafı alay konusu oldu! Siz bir de estetiksiz halini görün! "Liseli Fatih olmuşsun"

57 yaşındaki şarkıcı Fatih Ürek, yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem oluyor. Dansları, şarkıları ve katıldığı programlardaki açıklamalarıyla da sürekli dikkat çeken Ürek, son olarak, sosyal medyadan yayınladığı bir paylaşımla alay konusu oldu. Bu paylaşımın yanı sıra Ürek'in estetiksiz hali de merak konusu oldu. İşte Fatih Ürek'in dillere düşen filtreli paylaşımı...

Giriş Tarihi: 01.03.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 16:35
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Fatih Ürek’in filtreli fotoğrafı alay konusu oldu! Siz bir de estetiksiz halini görün! Liseli Fatih olmuşsun

1993 yılında ilk albümü "Yaktı Yaktı"yı piyasaya süren Fatih Ürek, sahne tarzı, şarkıları ve geçirdiği estetik operasyonlarıyla gündem oluyor.

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Fatih Ürek’in filtreli fotoğrafı alay konusu oldu! Siz bir de estetiksiz halini görün! Liseli Fatih olmuşsun

Şarkıcı Fatih Ürek, son yaptığı paylaşım ile sosyal medyanın diline düştü. 519 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından, bir arkadaşıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ürek, filtre kullanımını abartınca ortaya çıkan görüntü ile takipçileri tarafından alay konusu oldu.

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Fatih Ürek’in filtreli fotoğrafı alay konusu oldu! Siz bir de estetiksiz halini görün! Liseli Fatih olmuşsun

"GIYBETSİZ OLMAZ"

Sosyal medyada alay konusu olan ünlü şarkıcı yayınladığı karenin altına; "Benim tatlı arkadaşım Elif'imizin doğum günü gecesi. Tabii ki gıybetsiz olmaz. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun." yazdı.

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Fatih Ürek’in filtreli fotoğrafı alay konusu oldu! Siz bir de estetiksiz halini görün! Liseli Fatih olmuşsun

Ürek'in takipçileri ise, "Liseli Fatih olmuşsun", "O shop şaka mı?", "Ne hale gelmişsin", "Eşi dostuda mı yok bunların. Hemen arayıp. Uyarsın" gibi yorumlarda bulundu.

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Fatih Ürek’in filtreli fotoğrafı alay konusu oldu! Siz bir de estetiksiz halini görün! Liseli Fatih olmuşsun

İşte başta Fatih Ürek olmak üzere ünlülerin estetiksiz halleri...