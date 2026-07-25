Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek'ten vasiyet açıklaması: "Konuşulan servet gerçek değildi"

Fatih Ürek'in hayattayken bir okul yaptırmayı istediğini söyleyen Selvi Ürek, ailenin bu projeye sıcak bakmadığını belirterek, "Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız da yok." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE HANGİ SERVET İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ?

Fatih Ürek'in vefatının ardından kamuoyunda şu mal varlığı iddiaları konuşulmuştu:

Bodrum Yokuşbaşı'nda yaklaşık 170 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen 800 metrekarelik malikane

Ataşehir'de 5 daire

Bankada nakit para

Yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil

Pırlanta ve mücevher koleksiyonu

Büyük bir kafe zincirindeki hissesi (iddialara göre vefatından önce satıldı)

Ancak Selvi Ürek'in son açıklamaları, bu iddiaların gerçeği tam olarak yansıtmadığını ve sanatçının önemli miktarda borcunun bulunduğunu ortaya koydu.