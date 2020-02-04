Fatih Ürek’e Demet Akalın’dan şok cevap: Evladıma beddua ettiniz

Bir dönem yakın arkadaş olan Fatih Ürek ve Demet Akalın, bir süre önce küsmüştü. Fatin Ürek, ablasının cenazesine dahi katılmayan Akalın'a "Dedikoducu. Kafasında tilkiler dolaşıyor" dedi. Demet Akalın'dan şok cevap geldi. "Siz ve dost ne düşman bilenlerdensiniz" diyen Akalın "Tatile götürdüm arkamdan dedikodu yaptın, çocuğuma beddua ettin" yanıtını verdi.