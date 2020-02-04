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Fatih Ürek’e Demet Akalın’dan şok cevap: Evladıma beddua ettiniz

Bir dönem yakın arkadaş olan Fatih Ürek ve Demet Akalın, bir süre önce küsmüştü. Fatin Ürek, ablasının cenazesine dahi katılmayan Akalın'a "Dedikoducu. Kafasında tilkiler dolaşıyor" dedi. Demet Akalın'dan şok cevap geldi. "Siz ve dost ne düşman bilenlerdensiniz" diyen Akalın "Tatile götürdüm arkamdan dedikodu yaptın, çocuğuma beddua ettin" yanıtını verdi.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 09:58
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Fatih Ürek’e Demet Akalın’dan şok cevap: Evladıma beddua ettiniz

Bir dönem çok yakın dost olan ve şimdilerde adeta düşman olan Fatih Ürek ve Demet Akalın birbirlerine 'kavgada söylenmeyecek' sözler sarf etti.

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Fatih Ürek’e Demet Akalın’dan şok cevap: Evladıma beddua ettiniz

2. Sayfa programına katılan Ürek, Akalın'ın ablasının cenazesine gelmediğini söyledi ve "Havaalanında gördüm. Bana cenazeye geleceğini söyledi ama gelmedi. Kafasında tilkiler dolaştı yine her zamanki gibi. Ama saçmalıyorsun artık Demet" diyerek ateş püskürdü.

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Fatih Ürek’e Demet Akalın’dan şok cevap: Evladıma beddua ettiniz

Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz.

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Fatih Ürek’e Demet Akalın’dan şok cevap: Evladıma beddua ettiniz

"SÜREKLİ DEDİKODU YAPIYOR"

Fatih Ürek daha önce verdiği bir röportajda da Demet Akalın'ın 'Dedikoducu' olduğunu dile getirmiş ve "Duyuyorum ben, sürekli dedikodu yapıyor. Milleti gömdüğünü de duyuyorum masalarda" demişti.

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Fatih Ürek’e Demet Akalın’dan şok cevap: Evladıma beddua ettiniz

"GÖTÜRDÜĞÜM TATİLDE DEDİKODUMU YAPTIN"

Demet Akalın, Fatih Ürek'in bu sözleri üzerine Instagram'dan bir yorum yaptı. Demet Akalın Ürek'in sözlerine şöyle cevap verdi: