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Farah Zeynep Abdullah’ın son hali şaşırttı! Aldığı kilolar olay oldu

Masumlar Apartmanı'nda canlandırdığı İnci karakteriyle fenomen haline gelen Farah Zeynep Abdullah, diziden ayrılığıyla sevenlerini şoke etmişti. Serenay Sarıkaya'nın ayrılığının ardından 'Bergen' filmiyle anlaşan güzel oyuncu, çekim için çalışmalara başladı. Ekiple okuma provalarına katılan Abdullah'ın aldığı kilolar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 14:32
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Farah Zeynep Abdullah’ın son hali şaşırttı! Aldığı kilolar olay oldu

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Farah Zeynep Abdullah, ani ayrılığıyla sevenlerini üzmüştü.

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Farah Zeynep Abdullah’ın son hali şaşırttı! Aldığı kilolar olay oldu

Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Abdullah'ın, "Bergen" filmi için çalışmaları başladı.

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Farah Zeynep Abdullah’ın son hali şaşırttı! Aldığı kilolar olay oldu

Serenay Sarıkaya'nın yerine kadroya katılan Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolünü paylaşacağı projenin okuma provalarına başlandı.

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Farah Zeynep Abdullah’ın son hali şaşırttı! Aldığı kilolar olay oldu

Filmin provalarından paylaşılan fotoğraflar merak uyandırırken başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'ın son dönemde aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.

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Farah Zeynep Abdullah’ın son hali şaşırttı! Aldığı kilolar olay oldu

Güzel oyuncunun son hali sosyal medyaya damga vurdu.