Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Kısa bir süre önce Doğu Demirkol ile ilişkisini noktalayan Farah Zeynep Abdullah, ayrılık sonrası gönlünü sosyal medya fenomeni Reynmen'e kaptırdı. Görüntülenmemek için aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, bir mekanda baş başa romantik bir yemek yerken yakalandı. İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...