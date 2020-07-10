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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Kısa bir süre önce Doğu Demirkol ile ilişkisini noktalayan Farah Zeynep Abdullah, ayrılık sonrası gönlünü sosyal medya fenomeni Reynmen'e kaptırdı. Görüntülenmemek için aşklarını gözlerden uzak yaşayan çift, bir mekanda baş başa romantik bir yemek yerken yakalandı. İşte Farah Zeynep Abdullah ile şarkıcı Reynmen aşkının belgesi...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 10:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 10:14
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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş'ın aşkı belgelendi.

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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Geçtiğimiz aylarda Doğu Demirkol ile yaşadığı ilişkiyi bitiren Abdullah, gönlünü Reynmen'e kaptırdı. Çift, görüntülenmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu.

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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

ÖNLEM ALDILAR

Sevgililer, geçtiğimiz günlerde Levent'teki bir restoranda baş başa yemek yerken görüldü.

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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Çift, mekanda tedbiri elden bırakmadı ve görüntülenme ihtimaline karşı birbirlerine mesafeli oturdu.

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Farah Zeynep Abdullah ve Reynmen aşkı belgelendi! Fena yakalandılar

Abdullah ve Reynmen'in yemek sırasında şakalaşmaları ve romantik halleri dikkatlerden kaçmadı.