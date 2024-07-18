Fahriye Evcen'in bir de kız kardeşlerine bakın! 3 kardeş birbirinin birebir aynısı! Meğerse aralarındaki tek fark...

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da gündem oluyor. Şimdilerde yer aldığı reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen'in aile merak konusu oldu. 2 çocuk annesi Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. İşte Fahriye Evcen'in merak edilen kız kardeşleri...