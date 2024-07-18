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Fahriye Evcen'in bir de kız kardeşlerine bakın! 3 kardeş birbirinin birebir aynısı! Meğerse aralarındaki tek fark...

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da gündem oluyor. Şimdilerde yer aldığı reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen'in aile merak konusu oldu. 2 çocuk annesi Evcen'in kardeşleriyle olan benzerliği görenleri şaşkına çevirdi. İşte Fahriye Evcen'in merak edilen kız kardeşleri...

ahaber.com.tr
Giriş: 18.07.2024 09:57
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Fahriye Evcen’in bir de kız kardeşlerine bakın! 3 kardeş birbirinin kopyası! Meğerse aralarındaki tek fark...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftler arasında...

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Fahriye Evcen’in bir de kız kardeşlerine bakın! 3 kardeş birbirinin kopyası! Meğerse aralarındaki tek fark...

2 çocuk annesi Fahriye Evcen bu sefer de kardeşleriyle gündem oldu.

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Fahriye Evcen’in bir de kız kardeşlerine bakın! 3 kardeş birbirinin kopyası! Meğerse aralarındaki tek fark...

Güzel oyuncunun kardeşleriyle olan benzerliği ise görenler şaşkına çevirdi. Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet adında üç kız kardeşi bulunuyor. Özellikle Demet, ablasına olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Fahriye Evcen’in bir de kız kardeşlerine bakın! 3 kardeş birbirinin kopyası! Meğerse aralarındaki tek fark...

Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet Evcen'i görenler "Ablasının kopyası", "Güzellik ailede genetik" gibi yorumlarında bulunuyor.

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Fahriye Evcen’in bir de kız kardeşlerine bakın! 3 kardeş birbirinin kopyası! Meğerse aralarındaki tek fark...

İşte Fahriye Evcen başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...