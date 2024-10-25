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Fahriye Evcen sevenlerini meraklandırdı! 'Son birkaç gün' dedi ve paylaştı...

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına bir yenisini daha ekledi. İki çocuk annesi Evcen, geçtiğimiz günlerde set karavanından paylaştığı kareyle sevenlerini heyecanlandırdı. Güzel oyuncu, şimdi de 'Son birkaç gün' notunu düştüğü pozlarla gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:26
Fahriye Evcen sevenlerini meraklandırdı! ’Son birkaç gün’ dedi ve paylaştı...

Güzelliği kadar yer aldığı projelerle başarılara imza atan Fahriye Evcen, uzun süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Fahriye Evcen sevenlerini meraklandırdı! ’Son birkaç gün’ dedi ve paylaştı...

Meslektaşı Burak Özçivit ile evliliğinden Karan ve Kerem adında iki evladı olan Evcen, geçtiğimiz günlerde set karavanından paylaştığı karelerle gündem olmuştu.

Fahriye Evcen sevenlerini meraklandırdı! ’Son birkaç gün’ dedi ve paylaştı...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Fahriye Evcen sevenlerini meraklandırdı! ’Son birkaç gün’ dedi ve paylaştı...

Evcen'in "Son bir kaç gün" notuyla paylaştığı pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, akıllara "Ekranlara geri mi dönüyor?" sorusu geldi.

Uzun bir aranın ardından 2021 yılında Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'u canlandıran güzel oyuncu, daha sonra sadece reklam filmlerinde rol almıştı.

Fahriye Evcen sevenlerini meraklandırdı! ’Son birkaç gün’ dedi ve paylaştı...

İşte Fahriye Evcen'in gündem olan paylaşımları...