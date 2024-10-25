25 Ekim 2024, Cuma
Fahriye Evcen sevenlerini meraklandırdı! 'Son birkaç gün' dedi ve paylaştı...
Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'le mutlu bir evlilik sürdüren 2 çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına bir yenisini daha ekledi. İki çocuk annesi Evcen, geçtiğimiz günlerde set karavanından paylaştığı kareyle sevenlerini heyecanlandırdı. Güzel oyuncu, şimdi de 'Son birkaç gün' notunu düştüğü pozlarla gündem oldu.
Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:26