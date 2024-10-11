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Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı! Burak Özçivit ile Boğaz turu...

'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, magazin dünyasının en çok takip ettiği ünlüler arasında yer alıyor. Eşi Burak Özçivit ile Boğaz turuna çıkan Evcen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. Güzel oyuncunun Boğaz manzarası eşliğinde verdiği pozlar, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.10.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:35
Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı! Burak Özçivit ile Boğaz turu...

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, verdiği pozlarla bu yaza damga vurdu.

Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı! Burak Özçivit ile Boğaz turu...

Ünlü çift, son olarak çocukları Karan ve Kerem'i evde bırakarak arkadaşlarıyla Boğaz'ın keyfini çıkardı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı! Burak Özçivit ile Boğaz turu...

Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı! Burak Özçivit ile Boğaz turu...

Gecenin karanlığında güzelliğiyle hayran bırakan Evcen'in, eşi Burak Özçivit ile verdiği aşk pozu da büyük beğeni topladı.

Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı! Burak Özçivit ile Boğaz turu...

Daha önce tekne tatilinden karelerini yayınlayan Fahriye Evcen sosyal medyayı yaktı geçti.