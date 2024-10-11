11 Ekim 2024, Cuma
Fahriye Evcen güzelliğiyle göz kamaştırdı! Burak Özçivit ile Boğaz turu...
'Çalıkuşu' dizisinde tanışan ve 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, magazin dünyasının en çok takip ettiği ünlüler arasında yer alıyor. Eşi Burak Özçivit ile Boğaz turuna çıkan Evcen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. Güzel oyuncunun Boğaz manzarası eşliğinde verdiği pozlar, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 11.10.2024 12:29 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:35