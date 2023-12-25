Fahriye Evcen Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Paylaşımına minik oğlu Kerem damga vurdu

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den özel kutlama geldi. Sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarla Burak Özçivit'in doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, "İyi ki doğdun babamız" notunu yazdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği pozda minik Keren İlgi odağı oldu. İşte o paylaşım...