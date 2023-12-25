25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fahriye Evcen Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Paylaşımına minik oğlu Kerem damga vurdu

Fahriye Evcen Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Paylaşımına minik oğlu Kerem damga vurdu

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den özel kutlama geldi. Sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflarla Burak Özçivit'in doğum gününü kutlayan güzel oyuncu, "İyi ki doğdun babamız" notunu yazdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği pozda minik Keren İlgi odağı oldu. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:00
  • 1
  • 168
Fahriye Evcen Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Paylaşımına minik oğlu Kerem damga vurdu

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 168
Fahriye Evcen Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Paylaşımına minik oğlu Kerem damga vurdu

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

  • 3
  • 168
Fahriye Evcen Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Paylaşımına minik oğlu Kerem damga vurdu

Eşiyle paylaşımına, "Happy birthday mon amour (Doğum günün kutlu olsun aşkım)" notunu yazan Evcen daha sonrasında çocukları Karan ve Kerem'le fotoğrafını yayınladı.

  • 4
  • 168
Fahriye Evcen Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Paylaşımına minik oğlu Kerem damga vurdu

Aile pozlarına ise "İyi ki doğdun babamız" notunu düştü.

  • 5
  • 168
Fahriye Evcen Burak Özçivit’in doğum gününü kutladı! Paylaşımına minik oğlu Kerem damga vurdu

Art arda paylaşımlarda bulunan Evcen'in yayınladığı aile pozu kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medya kullanıcıları, "Çok güzelsiniz", "Maşallah" yorumlarında bulundu.