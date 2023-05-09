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Haberler Galeri Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız evlendi! Gelinliğine yorum yağdı! İşte nikahtan ilk görüntüler

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız evlendi! Gelinliğine yorum yağdı! İşte nikahtan ilk görüntüler

Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Enis Arıkan ve Sinan Engin'in nikah şahitliği yaptığı törene 14 kişi katıldı. Ünlü çift, nikah sonrası ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşınca Ezgi Mola'nın gelinliğine yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:39
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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız evlendi! Gelinliğine yorum yağdı! İşte nikahtan ilk görüntüler

Oyuncu Ezgi Mola dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile evlendi. Pek çok ünlüyle yakın dost olan Aksakallı ve Mola'nın sessiz sedasız yaptığı düğüne az sayıda davetli vardı.

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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız evlendi! Gelinliğine yorum yağdı! İşte nikahtan ilk görüntüler

Maçka'da bir otelde düzenlenen ve 14 davetlinin katıldığı nikah töreninde Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi.

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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız evlendi! Gelinliğine yorum yağdı! İşte nikahtan ilk görüntüler

EZGİ MOLA'NIN GELİNLİĞİ

Özgür Masur imzalı bir gelinlik giyen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, mutlu günlerinden ilk kareyi takipçileriyle paylaştı.

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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız evlendi! Gelinliğine yorum yağdı! İşte nikahtan ilk görüntüler

Zeynep Bastık, Pınar Altuğ, Hande Erçel ve Aslı Enver gibi isimlerden "Çok güzelsiniz" mesajı yağdı.

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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız evlendi! Gelinliğine yorum yağdı! İşte nikahtan ilk görüntüler

Sosyal medyada ise "Gelinlik şahane" yorumları vardı.