09 Mayıs 2023, Salı
Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız evlendi! Gelinliğine yorum yağdı! İşte nikahtan ilk görüntüler
Ezgi Mola, dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Enis Arıkan ve Sinan Engin'in nikah şahitliği yaptığı törene 14 kişi katıldı. Ünlü çift, nikah sonrası ilk fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşınca Ezgi Mola'nın gelinliğine yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 09.05.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 09:39
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