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Haberler Galeri Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti! Verdiği kiloları geri aldı

Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti! Verdiği kiloları geri aldı

Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın Instagram'dan yaptıkları canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında, kariyerine kilolu başlayan güzel oyuncunun verdiği kiloları yeniden aldığı itirafı geldi. Ezgi Mola karantinada bakın kaç kilo almış...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 15:16
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Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti! Verdiği kiloları geri aldı

Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Enis Arıkan, Mehmet Aslantuğ'un başrol oynadığı 'Hırsız' dizisinin seçmelerine yeşil lensle gittiğini, seçildikten sonra 13 bölüm boyunca yeşil lensle oynadığını söyleyerek "Çok zorlanmıştım" dedi.

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Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti! Verdiği kiloları geri aldı

Ezgi Mola da komik anılarını paylaştı. Mola 4-5 yıl önce bir eğlence mekanından çıkarken yediği yumruğun hikayesini de şöyle anlattı:

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Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti! Verdiği kiloları geri aldı

"Tam vestiyerin önünde kavga eden iki grubun arasında kaldım. Sağ yanağıma ağır bir darbe almıştım. Ama çıkışta hastane yerine ciğer yemeye gitmiştik."

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Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti! Verdiği kiloları geri aldı

Ayrıca yakın geçmişte kilolu olan spor ve diyetle fit bir vücuda kavuşan Ezgi Mola karantinada kilo aldığını itiraf etti.

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Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti! Verdiği kiloları geri aldı

Karantina günlerini sevgilisiyle geçiren ve adeta mutfaktan çıkmayarak, birbirinden güzel yemekler yapan Ezgi Mola karantinada sürecinde 7 kilo aldığını ve diyete başladığını söyledi.