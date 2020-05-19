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Ezgi Mola Enis Arıkan ile canlı yayınında itiraf etti! Verdiği kiloları geri aldı
Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın Instagram'dan yaptıkları canlı yayınında itiraflar havada uçuştu. Sosyal medyada büyük ilgi gören Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın canlı yayınında, kariyerine kilolu başlayan güzel oyuncunun verdiği kiloları yeniden aldığı itirafı geldi. Ezgi Mola karantinada bakın kaç kilo almış...
Giriş Tarihi: 19.05.2020 15:13 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 15:16
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