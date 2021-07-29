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Ezgi Eyüboğlu tüm fotoğrafları sildi Oğulcan Engin’den ayrılık açıklaması: Haberim yok!

Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran çiftlerden olan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, ayrılık iddialarıyla sevenlerini üzdü. Eyüboğlu'nun tüm fotoğraflarını silmesinin ardından çiftin anlaşarak ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi. Ayrılık haberlerinin ardından sessizliğini bozan Oğulcan Engin ise açıklamasıyla şaşırttı.

Giriş Tarihi: 29.07.2021 11:08
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Ezgi Eyüboğlu tüm fotoğrafları sildi Oğulcan Engin’den ayrılık açıklaması: Haberim yok!

Yaklaşık 1 buçuk yıldır aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisi Oğulcan Engin ile çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ezgi Eyüboğlu tüm fotoğrafları sildi Oğulcan Engin’den ayrılık açıklaması: Haberim yok!

Öte yandan Oğulcan Engin'in Instagram hesabında Ezgi Eyüboğlu ile çekildiği fotoğrafların duruyor olması ise kafaları karıştırdı. İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

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Ezgi Eyüboğlu tüm fotoğrafları sildi Oğulcan Engin’den ayrılık açıklaması: Haberim yok!

Ünlü oyuncuyla olan karelerini sosyal medya hesabından silmeyen Engin, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

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Ezgi Eyüboğlu tüm fotoğrafları sildi Oğulcan Engin’den ayrılık açıklaması: Haberim yok!

"HABERİM YOK"

Hürriyet'in haberine göre; işletmeci Engin, "Haberim yok. Ezgi'ye sorun" açıklamasında bulundu.

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Ezgi Eyüboğlu tüm fotoğrafları sildi Oğulcan Engin’den ayrılık açıklaması: Haberim yok!

Eyüboğlu'nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre; ikili karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirmeye karar verdi.