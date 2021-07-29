Ezgi Eyüboğlu tüm fotoğrafları sildi Oğulcan Engin’den ayrılık açıklaması: Haberim yok!

Aşklarıyla 2020 yılına damga vuran çiftlerden olan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, ayrılık iddialarıyla sevenlerini üzdü. Eyüboğlu'nun tüm fotoğraflarını silmesinin ardından çiftin anlaşarak ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi. Ayrılık haberlerinin ardından sessizliğini bozan Oğulcan Engin ise açıklamasıyla şaşırttı.