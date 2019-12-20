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Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu

ATV'de reyting rekorları kıran ve Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı. Ezel'de Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 01:19 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 01:21
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Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel'de Ömer karakterini canlandıran İsmail Filiz sosyal medyaya damga vurdu.

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Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Dizide gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Filiz'in son hali herkesi şaşırttı.

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Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu

İşte başta İsmail Filiz olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik.

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Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Oktay Kaynarca

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Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu
Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu

Nihat Nikerel