Ezel dizisinin Ömer'i son haliyle sosyal medyaya damga vurdu

ATV'de reyting rekorları kıran ve Türk televizyon tarihinin en iyi dizilerinden birisi olarak gösterilen Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı. Ezel'de Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu.