Ezel dizisinin Ömer'i İsmail Filiz herkesi şaşırttı!

TV'de reyting rekorları kıran Ezel dizisi ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Twitter'da Ezel dizisi hayranları fenomen dizinin tekrar başlaması için paylaşımlarda bulundu. Bu anlamda Ezel son günlerde yine adından söz ettirmeyi başardı. Ezel'de Ömer karakterini canlandıran ve gösterdiği performans ile adından söz ettiren İsmail Filiz sosyal medyanın gündemine oturdu. İsmail Filiz'in son halini görenler gözlerine inanamıyor. İsmail Filiz (d. 23 Mayıs 1980, Çankırı), Türk, dizi ve sinema oyuncusudur 1980 yılında Çankırı'da doğdu. Babası Ak Parti 24. Dönem Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'dir. İlköğretimi Çankırı'da tamamladı. Liseyi Ankara Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Ankara Başkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur.