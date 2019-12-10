Ezel dizisinin Eren'i Yağız Atakan Savaş'ın son hali herkesi şoke etti

atv'nin efsane dizisi Ezel sevenleri tarafından hala ilgiyle izleniyor. Ezel dizisinin izleyenleri dizi oyuncuları hakkındaki haberleri de merak edip araştırıyor. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer gibi ünlü oyuncuların olduğu efsane dizi Ezel birbirinden farklı karakterlerle de izleyenlerin gönüllerinde taht kurdu. Ezel dizisinde Eren karakterini canlandıran Yağız Atakan Savaş'ın son hali görenleri şaşırttı. Dizinin çekildiği dönemlerde yaşı oldukça küçük olan oyuncu şimdilerde bir çok değişti. İşte ünlü çocuk oyuncuların son halleri...