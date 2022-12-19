Ev arayışında olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evlendikten sonra objektiflere ilk kez yakalandı! ‘Hadi biraz beni öv!’

"HER ŞEY ÇOK YENİ"

Geçtiğimiz ay ani bir şekilde evlilik kararı alan çift, yan yana ilk kez görüntülendi. Caddebostan sokaklarından evlerine doğru yürürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökbudak çifti, "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda" dedi.