19 Aralık 2022, Pazartesi
Ev arayışında olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evlendikten sonra objektiflere ilk kez yakalandı! ‘Hadi biraz beni öv!’
Ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süredir beraber olduğu Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da yaşamlarını birleştirmişti. Sürpriz nikahın ardından hamile olduğu öğrenilen oyuncu ve eşi yan yana ilk defa objektiflere yakalandı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Enver, Berkin Gökbudak'ın 8 yaşındaki oğluyla aralarının nasıl olduğunu anlattı. Enver'in o sözleri çok konuşuldu…
Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 13:16
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