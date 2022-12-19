19 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ev arayışında olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evlendikten sonra objektiflere ilk kez yakalandı! ‘Hadi biraz beni öv!’

Ev arayışında olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evlendikten sonra objektiflere ilk kez yakalandı! ‘Hadi biraz beni öv!’

Ünlü oyuncu Aslı Enver, bir süredir beraber olduğu Berkin Gökbudak ile 12 Kasım'da yaşamlarını birleştirmişti. Sürpriz nikahın ardından hamile olduğu öğrenilen oyuncu ve eşi yan yana ilk defa objektiflere yakalandı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Enver, Berkin Gökbudak'ın 8 yaşındaki oğluyla aralarının nasıl olduğunu anlattı. Enver'in o sözleri çok konuşuldu…

Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 13:16
  • 1
  • 160
Ev arayışında olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evlendikten sonra objektiflere ilk kez yakalandı! ‘Hadi biraz beni öv!’

Bir zamanlar popçu Murat Boz ile inişli çıkışlı birlikteliğiyle sık sık gündeme gelen, geçen aylarda iş insanı Önder Öztarhan ile kısa bir aşk yaşayan Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında dünyaevine girmiş, 3 sene sonra yollarını ayırmıştı. Ünlü oyuncu Aslı Enver, son olarak gönlünü iş insanı Berkin Gökbudak'a kaptırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 160
Ev arayışında olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evlendikten sonra objektiflere ilk kez yakalandı! ‘Hadi biraz beni öv!’

GEÇEN AY EVLENDİ

Aslı Enver ile Berkin Gökbudak geçtiğimiz ay dünayevine girmişti. Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.

  • 3
  • 160
Ev arayışında olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evlendikten sonra objektiflere ilk kez yakalandı! ‘Hadi biraz beni öv!’

ANNE OLMAYA GÜN SAYDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Enver'in, iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncunun, çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacağı diziyi, hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.

  • 4
  • 160
Ev arayışında olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evlendikten sonra objektiflere ilk kez yakalandı! ‘Hadi biraz beni öv!’

"HER ŞEY ÇOK YENİ"

Geçtiğimiz ay ani bir şekilde evlilik kararı alan çift, yan yana ilk kez görüntülendi. Caddebostan sokaklarından evlerine doğru yürürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gökbudak çifti, "Ne diyelim bilemedik. Her şey çok yeni. Annelerin babaların vardır ya hani bir kuralı. Çocuk için de konuşmamak lazım. Ama her şey yolunda" dedi.

  • 5
  • 160
Ev arayışında olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak evlendikten sonra objektiflere ilk kez yakalandı! ‘Hadi biraz beni öv!’

"BU YOL DA NE KADAR UZUNMUŞ!"

Gazetecilerin evlilik teklifini nasıl olduğunu merak etmesiyle sorduğu sorulara yanıt veren Aslı Enver, "Bu yol da ne kadar uzunmuş. Yürü yürü bitmedi" diyerek kahkaha attı.