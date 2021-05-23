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Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision'da hangi ülke birinci oldu? Eurovision'da Azerbaycan kaçıncı oldu?

Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı yarışması ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. 18 - 22 Mayıs tarihleri arasında yapılan Eurovision 2021 yarışmasının büyük finali ise 22 Mayıs gecesi gerçekleşti. Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılan Eurovision 2021'i kazanan ülke belli oldu! İşte Eurovision 2021 ile ilgili merak edilenlerin cevabı...

Giriş Tarihi: 23.05.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 09:18
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Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision'da hangi ülke birinci oldu? Eurovision'da Azerbaycan kaçıncı oldu?

Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Eurovision 2021 bu yıl virüs tedbirleri altında gerçekleşti. Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu. Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katıldı. 2019'da birinciliği elde eden Hollanda, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı düzenleme hakkını kazandı.

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Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision'da hangi ülke birinci oldu? Eurovision'da Azerbaycan kaçıncı oldu?

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

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Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision'da hangi ülke birinci oldu? Eurovision'da Azerbaycan kaçıncı oldu?

EUROVİSİON 2021 KİM KAZANDI? HANGİ ÜLKE BİRİNCİ OLDU?
Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu kazandı.

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Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision'da hangi ülke birinci oldu? Eurovision'da Azerbaycan kaçıncı oldu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı. Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.

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Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision'da hangi ülke birinci oldu? Eurovision'da Azerbaycan kaçıncı oldu?

Yarışmanın finalinde İtalya'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "Zitti E Buoni" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.