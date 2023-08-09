Estetiklilerle alay etmişti! Nadide Sultan’ın değişimi şoke etti! O fotoğrafları “Bambaşka biri olmuş” dedirtti

90'lı yılların popüler isimlerinden olan Nadide Sultan, bir süredir magazinden uzak bir yaşam sürüyordu. 2014 yılında Hakan Yonat ile dünayevine giren ve bir çocuğu bulunan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu. Estetik yaptırdığını kabul etmeyip doğal olduğunu savunanlara gönderme yapan Nadide Sultan botoks efektli halini paylaştı. Paylaşımıyla gündem olan şarkıcının eski fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Yıllar içinde değişen ünlü şarkıcı "Bambaşka biri olmuş" dedirtti.