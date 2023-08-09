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Estetiklilerle alay etmişti! Nadide Sultan’ın değişimi şoke etti! O fotoğrafları “Bambaşka biri olmuş” dedirtti

90'lı yılların popüler isimlerinden olan Nadide Sultan, bir süredir magazinden uzak bir yaşam sürüyordu. 2014 yılında Hakan Yonat ile dünayevine giren ve bir çocuğu bulunan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile gündem oldu. Estetik yaptırdığını kabul etmeyip doğal olduğunu savunanlara gönderme yapan Nadide Sultan botoks efektli halini paylaştı. Paylaşımıyla gündem olan şarkıcının eski fotoğraflarını görenler gözlerine inanamadı. Yıllar içinde değişen ünlü şarkıcı "Bambaşka biri olmuş" dedirtti.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 14:28
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Estetiklilerle alay etmişti! Nadide Sultan’ın değişimi şoke etti! O fotoğrafları “Bambaşka biri olmuş” dedirtti

Bir dönem şarkıları ile adından oldukça söz ettiren Nadide Sultan 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenmiş ardından bir de çocuk sahibi olmuştu. Magazinden uzak bir yaşam süren şarkıcı, Instagram hesabında estetik yaptırdığını kabul etmeyip doğal olduğunu savunanlara gönderme yaptı.

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Estetiklilerle alay etmişti! Nadide Sultan’ın değişimi şoke etti! O fotoğrafları “Bambaşka biri olmuş” dedirtti

"GÜZELLİĞİM DOĞAL"

Efekt ile yüzünü değiştirerek botoks ve estetik yaptırmış gibi görünen Nadide Sultan "Doğal estetikli Nadide Sultan" notuyla paylaştı.

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Estetiklilerle alay etmişti! Nadide Sultan’ın değişimi şoke etti! O fotoğrafları “Bambaşka biri olmuş” dedirtti

Kendisini videoya alan Nadide Sultan şu ifadelere yer verdi;

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Estetiklilerle alay etmişti! Nadide Sultan’ın değişimi şoke etti! O fotoğrafları “Bambaşka biri olmuş” dedirtti

"Ben kayıtta mıyız anlayamıyorum çünkü bazen gözlerimi kırptığımda lensim kayıyor. Dudaklarımı da çok kapatamıyorum ama bu doğallığı yakalayamıyorlar. Herkes bu doğallığı yakalayamıyor. "

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Estetiklilerle alay etmişti! Nadide Sultan’ın değişimi şoke etti! O fotoğrafları “Bambaşka biri olmuş” dedirtti

"Saçlarım mesela doğal rengi buydu ben çocukken. Dudaklarımı hissetmiyorum. Biraz salya da akıtıyor ama olsun güzelliğim doğal."