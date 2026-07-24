Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu

Öte yandan Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmiş, çiftin Zeynep ve Selim adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. İkili, 6 yıllık evliliklerini geçtiğimiz dönemde anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

BENGÜ HAKKINDA Gerçek adı Bengü Erden olan sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarılı albüm ve şarkıya imza attı. 2 Nisan 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Bengü, eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Müziğe ilgisi ise henüz ilkokul yıllarında başladı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile tanışan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alarak sahne hayatına ilk adımlarını attı. Profesyonel müzik kariyerine, ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaparak başlayan Bengü, yaklaşık üç yıl boyunca sahne deneyimi kazandı. Bu süreç, onun solo kariyerine geçişinde önemli bir basamak oldu.

Bengü, 2000 yılında yayımladığı ilk albümü "Hoş Geldin" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Asıl çıkışını ise sonraki yıllarda yayımladığı çalışmalarla yakalayan sanatçı, Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi.