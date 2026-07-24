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Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yüzündeki değişim iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bengü, estetik sorularına net yanıt verdi. Geçmişte dolgu yaptırdığını, son 3 yıldır ise herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını söyleyen ünlü ismin yıllar içindeki değişimini ve eski fotoğraflarını sizler için derledik.

Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu 1

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, son dönemde yüzündeki değişimle ilgili ortaya atılan estetik iddialarıyla gündemde. Ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen sorulara net bir yanıt vererek iddialara açıklık getirdi.

Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu 2

"ESTETİK KONUŞMAYALIM, SİNİRİM BOZULUYOR"

Magazin muhabirlerinin estetikle ilgili sorularını yanıtlayan Bengü, bu konunun sürekli gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

2. Sayfa'ya konuşan Bengü, "Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık. Dolgu zamanında yaptırdım ama son 3 senedir bir şey yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu 3

Bengü'nün açıklaması, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Daha önce yüzündeki değişim nedeniyle estetik yaptırdığı yönünde çok sayıda yorum yapılan şarkıcı, son açıklamasıyla iddialara kendi ağzından cevap vermiş oldu.

Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu 4

ESKİ FOTOĞRAFLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Bu açıklamanın ardından, sanatçının kariyerinin ilk yıllarına ait fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Yıllar önce çekilen fotoğraflarda Bengü'nün daha zayıf bir görünüme sahip olduğu, dudaklarının ise bugünkü görünümüne kıyasla daha ince olduğu görüldü.

Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu 5

Şarkıcının yıllar içinde değişen saç stili, makyaj tercihleri ve sahne imajı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu 6

Öte yandan Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenmiş, çiftin Zeynep ve Selim adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. İkili, 6 yıllık evliliklerini geçtiğimiz dönemde anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.

Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu 7

BENGÜ HAKKINDA

Gerçek adı Bengü Erden olan sanatçı, kariyeri boyunca birçok başarılı albüm ve şarkıya imza attı.

2 Nisan 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Bengü, eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamladı. Müziğe ilgisi ise henüz ilkokul yıllarında başladı. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile tanışan sanatçı, küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi alarak sahne hayatına ilk adımlarını attı.

Profesyonel müzik kariyerine, ünlü sanatçı Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaparak başlayan Bengü, yaklaşık üç yıl boyunca sahne deneyimi kazandı. Bu süreç, onun solo kariyerine geçişinde önemli bir basamak oldu.

Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu 8

Bengü, 2000 yılında yayımladığı ilk albümü "Hoş Geldin" ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Asıl çıkışını ise sonraki yıllarda yayımladığı çalışmalarla yakalayan sanatçı, Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi.

Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu 9

Kariyeri boyunca "Korkma Kalbim", "Unut Beni", "İki Melek" ve "Yaralı" gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bengü, hem albümleri hem de sahne performanslarıyla müzik kariyerini başarıyla sürdürüyor.

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