Estetik sorusu Bengü'yü kızdırdı! Eski hali yeniden gündem oldu
Yüzündeki değişim iddialarıyla gündeme gelen şarkıcı Bengü, estetik sorularına net yanıt verdi. Geçmişte dolgu yaptırdığını, son 3 yıldır ise herhangi bir estetik işlem yaptırmadığını söyleyen ünlü ismin yıllar içindeki değişimini ve eski fotoğraflarını sizler için derledik.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, son dönemde yüzündeki değişimle ilgili ortaya atılan estetik iddialarıyla gündemde. Ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen sorulara net bir yanıt vererek iddialara açıklık getirdi.
"ESTETİK KONUŞMAYALIM, SİNİRİM BOZULUYOR"
Magazin muhabirlerinin estetikle ilgili sorularını yanıtlayan Bengü, bu konunun sürekli gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.
2. Sayfa'ya konuşan Bengü, "Vallahi billahi hiçbir şey yapmıyorum. Estetik konuşmayalım, çok sinirim bozuluyor artık. Dolgu zamanında yaptırdım ama son 3 senedir bir şey yapmıyorum." ifadelerini kullandı.
Bengü'nün açıklaması, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Daha önce yüzündeki değişim nedeniyle estetik yaptırdığı yönünde çok sayıda yorum yapılan şarkıcı, son açıklamasıyla iddialara kendi ağzından cevap vermiş oldu.
ESKİ FOTOĞRAFLARI YENİDEN GÜNDEMDE
Bu açıklamanın ardından, sanatçının kariyerinin ilk yıllarına ait fotoğrafları yeniden gündeme geldi. Yıllar önce çekilen fotoğraflarda Bengü'nün daha zayıf bir görünüme sahip olduğu, dudaklarının ise bugünkü görünümüne kıyasla daha ince olduğu görüldü.
Şarkıcının yıllar içinde değişen saç stili, makyaj tercihleri ve sahne imajı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.