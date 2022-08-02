02 Ağustos 2022, Salı
Estetik modasına uymuştu! Serap Paközü kimse tanıyamadı: 'Gittikçe çocuklaşıyor'
Ünlü televizyoncu Serap Paköz de estetik modasına uymuş, Seda Sayan'ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Estetik izleri iyileşen Paköz, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Estetik operasyonlar sonrası tanınmaz hale gelen sunucuya 'Gittikçe çocuklaşıyor' yorumları yapıldı. İşte Serap Paköz'ün son hali...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 13:53
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