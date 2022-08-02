02 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Estetik modasına uymuştu! Serap Paközü kimse tanıyamadı: 'Gittikçe çocuklaşıyor'

Estetik modasına uymuştu! Serap Paközü kimse tanıyamadı: 'Gittikçe çocuklaşıyor'

Ünlü televizyoncu Serap Paköz de estetik modasına uymuş, Seda Sayan'ın doktoruna giderek Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirmişti. Estetik izleri iyileşen Paköz, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Estetik operasyonlar sonrası tanınmaz hale gelen sunucuya 'Gittikçe çocuklaşıyor' yorumları yapıldı. İşte Serap Paköz'ün son hali...

Giriş Tarihi: 02.08.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 13:53
  • 1
  • 160
Estetik modasına uymuştu! Serap Paközü kimse tanıyamadı: ’Gittikçe çocuklaşıyor’

Ünlü sunucu Serap Paköz Seda Sayan'ın tavsiyesiyle bir dizi estetik operasyon geçirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 160
Estetik modasına uymuştu! Serap Paközü kimse tanıyamadı: ’Gittikçe çocuklaşıyor’

Kısa bir süre önce operasyondan çıktığını belirten ünlü isim, Seda Sayan'ın kendisi için araya girdiğini ve doktoruna telefon ettiğini söyledi.

  • 3
  • 160
Estetik modasına uymuştu! Serap Paközü kimse tanıyamadı: ’Gittikçe çocuklaşıyor’

Ameliyattan sonra fotoğrafını paylaşan Paköz, sosyal medyada tepkilerin merkezi olmuştu.

  • 4
  • 160
Estetik modasına uymuştu! Serap Paközü kimse tanıyamadı: ’Gittikçe çocuklaşıyor’

Estetik izleri iyileşen sevilen isim, son görüntüsüyle sosyal medyadan bol bol paylaşım yaptı. Son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti.

  • 5
  • 160
Estetik modasına uymuştu! Serap Paközü kimse tanıyamadı: ’Gittikçe çocuklaşıyor’

Takipçilerini ikiye bölen Serap Paköz'e gelen, 'Gittikçe çocuklaşıyor' yorumu ise dikkat çekti.