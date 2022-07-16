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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker tanınmaz geldi! Son hali pes dedirtti

90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Pınar Dilşeker, büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Uzun süredir ekranlarda olmayan şarkıcı son haliyle yeniden gündem oldu. İş insanı ve Zonguldakspor'un eski başkanı İsmail Recai Şanlı ile gizlice nişanlanan Dilşeker yaptırdığı estetikler sonrası tanınmaz hale geldi. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...

Giriş Tarihi: 16.07.2022 15:56
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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker tanınmaz geldi! Son hali pes dedirtti

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Pınar Dilşeker, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker tanınmaz geldi! Son hali pes dedirtti

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Dilşeker'in iş insanı ve Zonguldakspor'un eski başkanı İsmail Recai Şanlı ise gizlice nişanlandığı ortaya çıktı.

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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker tanınmaz geldi! Son hali pes dedirtti

İsmail Recai Şanlı ile Bodrum Yalıkavak'ta bir plajda görüntülenen Dilşeker'in son halini gören tanıyamadı.

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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker tanınmaz geldi! Son hali pes dedirtti

Pınar Dilşeker'in değişimine beğeni yağdı.

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Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker tanınmaz geldi! Son hali pes dedirtti

İşte Pınar Dilşeker'in son hali...