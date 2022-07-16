Estetiğin dozunu kaçıran Pınar Dilşeker tanınmaz geldi! Son hali pes dedirtti

90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Pınar Dilşeker, büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Uzun süredir ekranlarda olmayan şarkıcı son haliyle yeniden gündem oldu. İş insanı ve Zonguldakspor'un eski başkanı İsmail Recai Şanlı ile gizlice nişanlanan Dilşeker yaptırdığı estetikler sonrası tanınmaz hale geldi. Estetiğin dozunu kaçıran şarkıcı adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...