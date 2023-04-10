Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi! Ne yaptın kendine?

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Şimdilerde kızlarıyla birlikte Almanya ve Türkiye arasında bir yaşam süren Uzerli son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncu, "Ne yaptın kendine?" dedirtti. İşte Meryem Uzerli'nin son hali...