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Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi! Ne yaptın kendine?

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olmuştu. Şimdilerde kızlarıyla birlikte Almanya ve Türkiye arasında bir yaşam süren Uzerli son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncu, "Ne yaptın kendine?" dedirtti. İşte Meryem Uzerli'nin son hali...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 14:25 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 14:25
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Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi! Ne yaptın kendine?

Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü, şaşkınlık yarattı. Çene ve yanaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçıran güzel oyuncunun, "Nerede eski Meryem?" dedirten yeni yüzü sosyal medyada olay oldu.

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Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi! Ne yaptın kendine?

2011 yılında rol aldığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle hayatımıza giren Meryem Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi, hayli büyük oldu.

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Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi! Ne yaptın kendine?

2020 yılında estetikleri nedeniyle çok eleştirilen güzel oyuncu, "Öz güvenimin düşük olduğu bir dönem botoks ve dolgunun ayarını kaçırdım. Uzun süredir yüzüme bir şey yapmıyorum" itirafından bulunmuştu. Ancak Meryem Uzerli'nin son görüntüsü, şaşkınlık yarattı.

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Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi! Ne yaptın kendine?

Kızlarıyla birlikte paylaşımda bulunan güzel oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

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Estetiği fazla kaçıran Meryem Uzerli tanınmaz hale geldi! Ne yaptın kendine?

Estetiğin dozunu kaçıran Uzerli'ye takipçileri "Vazgeç artık şu sevdadan" yorumlarında bulundu.