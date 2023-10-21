“Estetiğe karşı değilim” demişti böyle değişim görülmedi! Zeynep Koçak’ın son hali şaşkına çevirdi: Bu kadar da olmaz

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki başarısıyla yıldızı parlayan Zeynep Koçak, tanınmaz hale geldi. Bir dönem Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! "Estetiğe karşı değilim" diyen oyuncuyu görenler, "Bu kadar da olmaz", "Bu nasıl değişim?" yorumları yaptı.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 14:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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