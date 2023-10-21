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“Estetiğe karşı değilim” demişti böyle değişim görülmedi! Zeynep Koçak’ın son hali şaşkına çevirdi: Bu kadar da olmaz

Çok Güzel Hareketler Bunlar'daki başarısıyla yıldızı parlayan Zeynep Koçak, tanınmaz hale geldi. Bir dönem Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Koçak'ın son halini gören gözlerine inanamadı! "Estetiğe karşı değilim" diyen oyuncuyu görenler, "Bu kadar da olmaz", "Bu nasıl değişim?" yorumları yaptı.

Giriş Tarihi: 21.10.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 14:35
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“Estetiğe karşı değilim” demişti böyle değişim görülmedi! Zeynep Koçak’ın son hali şaşkına çevirdi: Bu kadar da olmaz

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti.

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“Estetiğe karşı değilim” demişti böyle değişim görülmedi! Zeynep Koçak’ın son hali şaşkına çevirdi: Bu kadar da olmaz

Uzun süredir ekrandan uzak olan Koçak, son haliyle pes dedirtti.

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“Estetiğe karşı değilim” demişti böyle değişim görülmedi! Zeynep Koçak’ın son hali şaşkına çevirdi: Bu kadar da olmaz

Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.

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“Estetiğe karşı değilim” demişti böyle değişim görülmedi! Zeynep Koçak’ın son hali şaşkına çevirdi: Bu kadar da olmaz

Geçtiğimiz haftalarda 20'li yaşlarından kareleri paylaşan Zeynep Koçak'ın değişimine "Bu kadar da olmaz", "Bu nasıl değişim?" yorumları yağdı.

İşte 40 yaşındaki oyuncu Zeynep Koçak'ın değişimi...

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“Estetiğe karşı değilim” demişti böyle değişim görülmedi! Zeynep Koçak’ın son hali şaşkına çevirdi: Bu kadar da olmaz

Demet Şener