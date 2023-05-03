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Estetiğe doymadı! Bir kez daha ameliyat masasına yatan Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı

Songül Karlı bir kez daha estetik masasına yattı! Son yıllarda yaptırdığı estetiklerle magazin gündemine gelen Karlı gençleşmek için bir kez daha operasyon geçirdi. Dudak ve kollarını yaptıran şarkıcı yeni halini ilk kez paylaştı. İşte Songül Karlı'nın estetik sonrası hali...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:45
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Estetiğe doymadı! Bir kez daha ameliyat masasına yatan Songül Karlı’nın son hali ortaya çıktı

Yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminin sıkça konuştuğu isimlerden olan Songül Karlı, yeni imajıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

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Estetiğe doymadı! Bir kez daha ameliyat masasına yatan Songül Karlı’nın son hali ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde ekranlara döneceğinin müjdesini veren şarkıcı gençleşmek için yeniden kolları sıvadı.

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Estetiğe doymadı! Bir kez daha ameliyat masasına yatan Songül Karlı’nın son hali ortaya çıktı

Bu kez dudak ve kollarını yaptıran Karlı'nın operasyon sonrası hali ortaya çıktı. Şarkıcı, gittiği Almanya konseri öncesi yeni halini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Estetiğe doymadı! Bir kez daha ameliyat masasına yatan Songül Karlı’nın son hali ortaya çıktı

İşte son hali...

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Estetiğe doymadı! Bir kez daha ameliyat masasına yatan Songül Karlı’nın son hali ortaya çıktı

MAKYAJSIZ HALİ...

Yaşadığı değişimle şaşırtan Songül Karlı'yı bir de makyajsız görün! Estetikle yıllar içinde bambaşka birine dönen Songül Karlı makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.