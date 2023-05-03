Estetiğe doymadı! Bir kez daha ameliyat masasına yatan Songül Karlı'nın son hali ortaya çıktı

Songül Karlı bir kez daha estetik masasına yattı! Son yıllarda yaptırdığı estetiklerle magazin gündemine gelen Karlı gençleşmek için bir kez daha operasyon geçirdi. Dudak ve kollarını yaptıran şarkıcı yeni halini ilk kez paylaştı. İşte Songül Karlı'nın estetik sonrası hali...