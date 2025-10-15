Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu güzelliğini buna borçlu! Zayıflarken gençleştiriyor...

15 Ekim 2025, Çarşamba

Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisinin yıldızı Ceren Benderlioğlu, performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de dikkatleri üzerine geçiyor. 20'liklere taş çıkaran 41 yaşındaki oyuncunun merak edilen güzellik sırrı ise ortaya çıktı. Benderlioğlu, pürüzsüz cildini ve fit görüntüsünü bakın neye borçluymuş!

Giriş Tarihi: 15.10.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:54
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği "Eşref Rüya" dizisinde Irmak karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, oyunculuğuyla olduğu kadar fiziği ve doğal güzelliğiyle de ön plana çıkıyor.

2010 yılında meslektaşı Emir Benderlioğlu ile evlenen ve 1 çocuk sahibi olan Benderlioğlu, başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

41 yaşındaki ünlü oyuncu güzellik sırlarını 2023'te sosyal medyadan paylaştığı bir gönderiyle açıklamıştı.

Benderlioğlu,"Koşmak cilt bakımı için harika bir yöntem. Açık hava ve temiz oksijen, genç kalmanın sırrı" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncunun sağlıklı yaşam ve doğal bakım tavsiyeleri, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

