15 Ekim 2025, Çarşamba
Eşref Rüya'nın Irmak'ı Ceren Benderlioğlu güzelliğini buna borçlu! Zayıflarken gençleştiriyor...
Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Eşref Rüya dizisinin yıldızı Ceren Benderlioğlu, performansının yanı sıra duru güzelliğiyle de dikkatleri üzerine geçiyor. 20'liklere taş çıkaran 41 yaşındaki oyuncunun merak edilen güzellik sırrı ise ortaya çıktı. Benderlioğlu, pürüzsüz cildini ve fit görüntüsünü bakın neye borçluymuş!
Giriş Tarihi: 15.10.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 16:54