Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'un paylaşımı şoke etti! Yok böyle benzerlik

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un Instagram paylaşımı olay oldu. Esra Erol'la birlikte Bodrum'da tatile çıkan Eda Erol tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Son yaptığı paylaşımda Eda Erol'u görenler Esra Erol'a benzetti. Güzelliği ile beğeni yağmuruna tutulan Eda Erol'a takipçileri, 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Eda Erol'un o paylaşımı...