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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'un paylaşımı şoke etti! Yok böyle benzerlik

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'un Instagram paylaşımı olay oldu. Esra Erol'la birlikte Bodrum'da tatile çıkan Eda Erol tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Son yaptığı paylaşımda Eda Erol'u görenler Esra Erol'a benzetti. Güzelliği ile beğeni yağmuruna tutulan Eda Erol'a takipçileri, 'Bu nasıl benzerlik, Esra Erol sandım' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Eda Erol'un o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 16:36
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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'un paylaşımı şoke etti! Yok böyle benzerlik

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. Instagram'dan tatil fotoğrafları paylaşmaya devam eden Eda Erol, ablası Esra Erol'a benzetildi.

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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'un paylaşımı şoke etti! Yok böyle benzerlik

Eda Erol, daha önce ünlü türkücü Alişan ile nişanlanmış ancak ikilinin ilişkisi kısa süre içerisinde bitmişti.

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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'un paylaşımı şoke etti! Yok böyle benzerlik

İşte Eda Erol'un yaptığı paylaşım ve ünlü isimlerin kardeşi...

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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'un paylaşımı şoke etti! Yok böyle benzerlik

ESRA EROL'UN KARDEŞİ EDA EROL

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Esra Erol’un kardeşi Eda Erol'un paylaşımı şoke etti! Yok böyle benzerlik

ESRA EROL'UN KARDEŞİ EDA EROL