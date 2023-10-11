Esra Erol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliği hayran bıraktı

Ekranların sevilen ismi Esra Erol, başarılı kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik süren güzel sunucu, örnek aile yaşantısıyla takdir topladı. Sık sık ailesiyle paylaşımlarda bulunan Esra Erol, son olarak anne ve babasıyla karesini yayınladı. Erol'un annesini görenler güzelliğine hayran kalırken anne kızın benzerliği sosyal medyaya damga vurdu.