15 Ekim 2023, Pazar
Esra Erol’un alışveriş tarzı hayran bıraktı! “Kim der 2 çocuk annesi”
Esra Erol'da programıyla milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik süren güzel sunucu, örnek aile yaşantısıyla takdir topladı. Erol, son olarak tek başına çıktığı AVM turunda görüntülendi. Spor şıklığıyla göz kamaştıran ünlü sunucu, muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmadı. Erol'un tarzı sosyal medyada da gündem oldu.
Giriş Tarihi: 15.10.2023 17:15
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