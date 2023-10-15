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Esra Erol’un alışveriş tarzı hayran bıraktı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Esra Erol'da programıyla milyonları ekran başına kilitleyen Esra Erol, özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik süren güzel sunucu, örnek aile yaşantısıyla takdir topladı. Erol, son olarak tek başına çıktığı AVM turunda görüntülendi. Spor şıklığıyla göz kamaştıran ünlü sunucu, muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmadı. Erol'un tarzı sosyal medyada da gündem oldu.

Giriş Tarihi: 15.10.2023 17:15
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Esra Erol’un alışveriş tarzı hayran bıraktı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Esra Erol'da programıyla ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı.

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Esra Erol’un alışveriş tarzı hayran bıraktı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Tek başına alışverişe çıkan başarılı sunucu Esra Erol alışveriş merkezinde görüntülendi. Burada kışlık yeni sezon ürünlerini inceleyen ve uzun süre alışveriş yapan sunucu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti.

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Esra Erol’un alışveriş tarzı hayran bıraktı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Erol, "Hafta sonu tatilini iyi değerlendirmeye çalışıyorum, onun dışında hafta içi gün boyu işteyim program gayet iyi gidiyor fırsat buldukça bir şeyler almaya çalışıyorum" dedi.

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Esra Erol’un alışveriş tarzı hayran bıraktı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Esra Erol'un şık AVM stili göz kamaştırdı.

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Esra Erol’un alışveriş tarzı hayran bıraktı! “Kim der 2 çocuk annesi”

Öte yandan ünlü sunucu, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu ve takipçilerinden tam not aldı. Şıklığı ve güzelliğinin yanı sıra fit haliyle de dikkat çeken Erol için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı.