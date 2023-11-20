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Esra Erol'da programına gelen ihbar kan dondurdu! Görülmemiş vahşet: Kayıp Fevzi Çalışkan'a ne oldu?

ATV'nin izlenme rekorları kıran programı Esra Erol'da, Türkiye'yi ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. Her bölümü ayrı ayrı büyük ses getiren Esra Erol'da bugün, 21 Eylül 2022 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan 30 yaşındaki zihinsel engelli Fevzi Çalışkan soruşturmasında yeni detaylar kan dondurdu. Yayına bağlanan ve ismini açıklamayan bir kadının 'Fevzi Çalışkan'ı varile koyup yaktıklarını ve gömdükleri' ihbarıyla işler farklı bir boyuta evrildi. İşte Esra Erol'da bugün yaşanan olayların detayları...

Giriş Tarihi: 20.11.2023 23:20
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Esra Erol’da programına gelen ihbar kan dondurdu! Görülmemiş vahşet: Kayıp Fevzi Çalışkan’a ne oldu?

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her zaman olduğu gibi yeni haftada da izleyicileri ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’da programına gelen ihbar kan dondurdu! Görülmemiş vahşet: Kayıp Fevzi Çalışkan’a ne oldu?

Esra Erol, bu defa tüm stüdyoyu şoke eden bir olay işledi.

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Esra Erol’da programına gelen ihbar kan dondurdu! Görülmemiş vahşet: Kayıp Fevzi Çalışkan’a ne oldu?

Programa katılan anne Arife Çalışkan, 30 yaşındaki zihinsel engelli oğlu Fevzi Çalışkan'ın 21 Eylül 2022 tarihinde Tekirdağ Kapaklı'daki evinden çıktığını ve bir daha haber alınamadığını anlatarak ünlü sunucudan yardım istedi.

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Esra Erol’da programına gelen ihbar kan dondurdu! Görülmemiş vahşet: Kayıp Fevzi Çalışkan’a ne oldu?

Esra Erol ve başarılı ekibi, çalışmalarını başlatarak sır perdesini araladı.

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Esra Erol’da programına gelen ihbar kan dondurdu! Görülmemiş vahşet: Kayıp Fevzi Çalışkan’a ne oldu?

Anne Arife Çalışkan, kızı Ezel Çalışkan ile katıldığı yayında oğlunun kaybolmasıyla ilgili Serkan Ş.'yi (32) sorumlu tutup, en son onun kullandığı motosiklette görüldüğünü iddia etti.