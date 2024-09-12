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Haberler Galeri Esra Erol'da büyük hesaplaşma! 25 yıllık hasret bitti babasına kavuştu | Anne gerçeği açıkladı

Esra Erol'da büyük hesaplaşma! 25 yıllık hasret bitti babasına kavuştu | Anne gerçeği açıkladı

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Mert, öz babası bildiği adamın üvey babası olduğunu öğrendi ve biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için Esra Erol programına başvurdu. Burak Mert'ten saklanan 19 yıllık sırlar da açığa çıktı. Hem biyolojik babası hem de annesi stüdyoda yer aldı. Büyük yüzleşmenin yaşandığı stüdyoda tüm sırlar aydınlığa kavuştu. Stüdyoda yaşanan hesaplaşmada Burak Mert, annesi ve gerçek babası bir araya geldi. Anne ise gerçeği söyleyerek özür diledi. İşte o anlar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 12.09.2024 00:36 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 00:39
Esra Erol’da büyük hesaplaşma! 25 yıllık hasret bitti babasına kavuştu | Anne gerçeği açıkladı

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da, izleyiciler bu hafta da ekran başına kilitlendi. Bu hafta programda büyük bir hasret bitti ve kavuşmalar yaşandı. 25 yıllık hasretin neden bu kadar sürdüğüne ilişkin sorulara da yanıt arandı.

Esra Erol’da büyük hesaplaşma! 25 yıllık hasret bitti babasına kavuştu | Anne gerçeği açıkladı

19 yaşındaki üniversite öğrencisi Burak Mert, öz babası bildiği adamın üvey babası olduğunu öğrendi ve biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için Esra Erol programına başvurdu. Burak Mert, gördüğü şiddeti anlatırken stüdyoda hüzün hakim oldu.

Esra Erol’da büyük hesaplaşma! 25 yıllık hasret bitti babasına kavuştu | Anne gerçeği açıkladı

Burak Mert'ten saklanan 19 yıllık sırlar da açığa çıktı. Hem biyolojik baba hem de annesi stüdyoda yer aldı.

Büyük yüzleşmenin yaşandığı stüdyoda tüm sırlar da aydınlığa kavuştu

Esra Erol’da büyük hesaplaşma! 25 yıllık hasret bitti babasına kavuştu | Anne gerçeği açıkladı

Burak Mert, gerçeği tehdit mesajıyla öğreniyor. Annesinin evli olduğu kişi "Artık gerçekleri Burak'a söyleyeceğim" diyor. O mesaj sonrasında annesine gerçekleri itiraf etmesini söylüyor.

Esra Erol’da büyük hesaplaşma! 25 yıllık hasret bitti babasına kavuştu | Anne gerçeği açıkladı

Anne de itiraf ediyor ve "Evet nüfusuna kayıtlı olduğun kişiye bugüne kadar babam dedin ama o senin baban değil, senin baban Serhat Kılıç ismindeki bir kişi." diyor.