'Esra Erol'da ailesi' depremzedeler için tek yürek: Sizi unutmadık unutmayacağız

6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası ünlü isimler de bölgeye akın etti. Depremin ilk gününden beri yardım çalışmalarına destek veren Esre Erol, bu kez Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi. Yaraları sarmak için elinden geleni yapan ünlü sunucu, son paylaşımıyla takdir topladı.