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'Esra Erol'da ailesi' depremzedeler için tek yürek: Sizi unutmadık unutmayacağız

6 Şubat'ta meydana gelen ve Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası ünlü isimler de bölgeye akın etti. Depremin ilk gününden beri yardım çalışmalarına destek veren Esre Erol, bu kez Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi. Yaraları sarmak için elinden geleni yapan ünlü sunucu, son paylaşımıyla takdir topladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:06
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’Esra Erol’da ailesi’ depremzedeler için tek yürek: Sizi unutmadık unutmayacağız

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde ağır yıkıma eden olan depremlerin ardından yaraları sarmak için çalışmalar devam ediyor. Depremin ilk gününden beri yardım tırlarını bölgeye ulaştıran Esra Erol Özbir, en ağır yıkımlardan birini yaşayan Hatay'a gitti.

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’Esra Erol’da ailesi’ depremzedeler için tek yürek: Sizi unutmadık unutmayacağız

Depremzedeler ile bir araya gelen Erol, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde yaşadıklarını dile getirdi.

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’Esra Erol’da ailesi’ depremzedeler için tek yürek: Sizi unutmadık unutmayacağız

"HAYAT DOLU PEMBELİ KADINIM"

Esra Erol, 93 yaşındaki bir kadın ile çekilmiş fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Acıların gözlerden okunduğu bir kelime ile süzülen yaşların arasında bu sıcak anları kahkahaları da yaşadık. Yaşının 93 olduğunun bilinmesini istemiyormuş. Soranlara "Yaşımın 75 olduğunu söyle" diye tembihledi. Hayat dolu pembeli kadınım"

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’Esra Erol’da ailesi’ depremzedeler için tek yürek: Sizi unutmadık unutmayacağız

"SİZİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ"

Programı aracılığıyla deprem bölgesindeki vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik bir yardım çağrısında bulunduğunu belirten Erol, şu ifadeleri kullandı: "Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

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’Esra Erol’da ailesi’ depremzedeler için tek yürek: Sizi unutmadık unutmayacağız

"TIRLARIMIZ DOLDUKÇA YOLA ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ünlü sunucunun bu paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.