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Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...

Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oluyor. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. Sevenleri Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip ediyor. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol memleketi ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol aslen nereli? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek memleketleri...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 23:12 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 23:14
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Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...

Esra Erol aslen nereli? Başarılı sunucunun asıl memleketini gören hayranlarını küçük dilini yutuyor. İşte birbirinden ünlü yıldızların gerçek memleketleri...

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Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...

Furkan Palalı - Konya

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Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

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Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...

Kaan Urgancıoğlu - İzmir

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Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol meğer...

Özgür Çevik - Ankara